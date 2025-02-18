انقطاع مياه الشرب عن عدد من قرى مركز سنورس الفيوم

أعلنت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، انقطاع المياه عن قريه سنهور القبلية والقري التابعة لها بمركز سنورس، بسبب حدوث كسرين مفاجئين في خط مياه الشرب560 مليمتر المغذي لقرية سنهور القبلية مما يستلزم قطع المياه عن القرية وتوابعها وجار أعمال الإصلاح.

ووحهت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، العملاء وأصحاب المخابز والمستشفيات، بأنها توفر المياه النقية، بفناطيس الشركة في حالات الطوارئ بالتواصل مع الخط الساخن الشركة رقم 01275358538.

توصيل مياه الشرب للأسر غير القادرة بالمجان

يذكر أنه سبق أن أعلنت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، أن عام 2024 شهد تركيب 10771 وصلة مياه منزلية في القرى والمدن، إلى جانب إنشاء 10 خطوط مياه شرب بأقطار مختلفة لخدمة المناطق الأكثر احتياجًا في مراكز إطسا وسنورس والفيوم، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، والأندية الروتارية، ومشروع القرض الدوار الممول من منظمة اليونيسيف.

ولفتت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، الي أهمية التعاون بين الشركة ومنظمات المجتمع المدني والجهات المانحة في توفير مياه شرب نظيفة وآمنة، ما يسهم في تحسين مستوى المعيشة للأسر الأولى بالرعاية، كما أن تضافر الجهود بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني والعمل وفق رؤية موحدة يعد ركيزة أساسية لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 في التنمية المستدامة.

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