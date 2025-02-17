الإثنين 17 فبراير 2025
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وزيرة التنمية المحلية تعلق علي سعر البيض بمعرض أهلا رمضان بشبرا الخيمة

وزيرة التنمية المحلية
وزيرة التنمية المحلية تفتتح معرض اهلا رمضان،فيتو

أجرت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، يرافقها المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، جولة لتفقد مشتملات معرض "أهلا رمضان"، بميدان المؤسسة بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، حيث استعرضت مع العارضين اسعار السلع الغذائية بالمعرض، وخلال جولتها علقت علي أسعار البيض والتي كانت تصل 155 جنيها للكرتونة الواحدة، قائلة: "إحنا لسه مفتتحين معرض بالأمس بالجيزة وسعر كرتونة البيض به 145 جنيها"، ليتم علي الفور تعديل سعر البيع للجمهور إلي 145 جنيها.

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وزيرة التنمية المحلية في زيارة لمعرض اهلا رمضان

كما تفقدت وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القليوبية  بلديات المعرض والتي ضمت كافة السلع الاستراتيجية التي يحتاجها المواطن طوال شهر رمضان، والتي ضمت "الأرز والمكرونة والزيت والسمن واللحوم والمكسرات، والسكر والتمر والبلح والياميش، وغيرها من المواد الغذائية، حيث حرصت علي استعراض الأسعار لكافة السلع الغذائية والتأكيد علي التخفيضات بالأسعار والتي تتراوح ما بين 10 إلي 30%، بالإضافة التأكد من توفير ثلاجات للحوم بالمعرض.

تموين القليوبية،9 معارض اهلا رمضان بالمحافظة
 
وأضاف حلمي الزهري وكيل وزارة التموين بالقليوبية، أنه يتراوح عدد معارض "أهلا رمضان"، بالقليوبية 9 معارض رئيسية، بالإضافة إلى 70 شادر، حتي الآن بالإضافة إلى أنه حاري تجهيز 8 معارض رئيسية، والتوسعة في عدد الشوارد المنتشرة علي مستوى المحافظة، بالإضافة إلى المنافذ الثابتة والمتحركة والبالغ عددها 126 منفذ، بالإضافة إلى 125 سلسة تجارية وهايبرات تشارك بتخفيضات، وتم التنبيه بضرورة تواجد ركن داخل كل مكان مخصص بالأسعار المخفضة

وتابع، أنه يأتي ذلك بالإضافة إلى 334 منفذ مشروع جمعيتي، و88 مجمع استهلاكي، تابعة لوزارة التموين تغطي كافة احتياجات المواطنين بالمحافظة، كما أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن توفير اللحوم المجمدة والطازجة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بأسعار مخفضة،كما تشارك  الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة بمعارض أهلا رمضان من خلال 30 شركة تابعة لها، بالإضافة الى 146 شادر ايضًا.



وشكلت وزارة التموين والتجارة الداخلية  مجموعات عمل بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية وجهاز حماية المستهلك من أجل متابعة المحلات التجارية والتأكد من الالتزام بطرح السلع بالأسعار المعلنة والتصدي لأى مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك، كما تشكل الوزارة غرفة عمليات مركزية لمتابعة ضخ السلع الغذائية بالمعارض على مستوى المحافظات المختلفة بالتنسيق مع المحافظين والغرف التجارية، إضافة إلى العمل على توفير سيارات متنقلة ومحملة بالسلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن لطرحها للمواطنين في الميادين العامة والأماكن التي لا تتواجد فيها منافذ للمجمعات الاستهلاكية.

 

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الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية المهندس ايمن عطية شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية محافظ القليوبية منال عوض وزيرة التنمية المحلية معرض اهلا رمضان بشبرا معرض أهلا رمضان وكيل وزارة التموين بالقليوبية

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