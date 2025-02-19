الحكومة تعلن استعداداتها لشهر رمضان.. التموين: تعديل مواعيد عمل المخابز.. الاستمرار في إقامة معارض أهلا رمضان.. توفير أسطوانات البوتاجاز وحملات رقابية مشددة على التجار

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن حزمة من الإجراءات الاستثنائية استعدادًا لشهر رمضان المبارك، لضمان توافر السلع الأساسية واستقرار الحالة التموينية في جميع المحافظات، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين بسهولة ويسر خلال الشهر الكريم.

مواعيد عمل المخابز البلدية خلال شهر رمضان

وقررت وزارة التموين السماح لماكينات صرف الخبز بالعمل من الساعة السابعة أو الثامنة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، مع استثناء بعض المخابز للعمل خلال الفترة المسائية حتى الساعة التاسعة مساءً وفقًا لخطة المديرية، بما يضمن توافر الخبز البلدي طوال اليوم وبعد الإفطار، تيسيرا على المواطنين في الحصول على احتياجاتهم من الخبز بسهولة.

وشددت الوزارة على ضرورة الإعلان عن هذه المواعيد بوضوح للمواطنين على واجهات المخابز.

تشديد الرقابة على المخابز والسلع التموينية

وأكدت الوزارة على تكثيف حملات الرقابة لضمان استلام المخابز البلدية لحصصها من الدقيق التمويني 87.5% من المطاحن التموينية، والتأكد من جودة الخبز المنتج ومطابقته للمواصفات المعتمدة. كما سيتم تعزيز الرقابة على المجمعات الاستهلاكية ومحال البقالة التموينية ومشروع "جمعيتي" لضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة.

وأكدت وزارة التموين متابعة استقرار الحالة التموينية بدائرة المديرية وتكثيف الرقابة والمتابعة من كافة الجهات الرقابية التابعة للمديرية على توافر السلع بجودة عالية وخاصة السلع الضرورية والهامة، وكذلك فروع الجملة والمجمعات الإستهلاكية والتجارة التموينيين ومشروع جمعيتي.

متابعة معارض “أهلًا رمضان ”

وفي إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، ستتابع الوزارة إقامة معارض أهلًا رمضان، والتي تهدف إلى توفير المنتجات بأسعار تنافسية وأقل من نظيراتها في الأسواق المحلية، مع التأكيد على ضمان جودتها.

توافر المواد البترولية وأسطوانات البوتاجاز

وأشارت الوزارة إلى متابعة محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز لضمان توافر المنتجات البترولية بكافة أنواعها، وتجنب حدوث أي نقص قد يؤثر على احتياجات المواطنين خلال الشهر الفضيل.

تشكيل غرف عمليات لمتابعة الأسواق وحل شكاوى المواطنين

وقامت وزارة التموين بتوجيه المديريات التموينية بتشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان كل مديرية، وأخرى فرعية في الإدارات التموينية، بهدف متابعة الحالة التموينية عن كثب، واستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها بشكل فوري، كما سيتم إرسال تقارير دورية للإدارة المركزية لشؤون الرقابة لرصد تطورات الأسواق والاستعدادات الجارية لشهر رمضان.

وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرصها على تحقيق الاستقرار التمويني وضبط الأسواق خلال الشهر الكريم، بما يضمن توفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية بأفضل جودة وأسعار مناسبة ، ومواجهة أي مخالفات تموينية بكل حزم.

معرض أهلا رمضان بمدينة نصر

من ناحية أخرى، يشهد معرض أهلا رمضان الرئيسي بمدينة نصر إقبالا كبيرا من المواطنين والذي يستمر حتى يوم 26 من فبراير الجاري، حيث يطرح جميع السلع الغذائية بتخفيضات تبدأ من 25% ، في إطار جهود الدولة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة تزامنًا مع حلول شهر رمضان المبارك.

ويطرح المعرض جميع أنواع السلع الأساسية وياميش رمضان، والعطارة، واللحوم، والمنظفات وغيرها من احتياجات المواطنين بأسعار تنافسية، مع ضمان الجودة العالية.

تأمين المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية

من ناحية أخرى، أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية أن الوزارة تعمل على تأمين المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية مثل الزيت، السكر، والأرز، وتوفيرها بكميات كبيرة لضمان تلبية احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان.

وأشار وزير التموين إلى أن الوزارة تتابع يوميًا حركة الأسواق لضمان استقرار الأسعار ومنع حدوث أي نقص في السلع، مع التأكيد على التعاون المستمر مع القطاع الخاص لتوفير المنتجات بجودة عالية وأسعار مناسبة

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