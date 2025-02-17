الإثنين 17 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

كرتونة رمضان بـ 500 جنيه، أسعار منتجات وزارة التموين بمعرض أهلا رمضان (صور)

معرض أهلا رمضان بمدينة
معرض أهلا رمضان بمدينة نصر

حرصت  وزارة التموين والتجارة الداخلية على تخصيص ركنا خاصا بمنتجات شركاتها بمعرض أهلا رمضان الرئيسي بمدينة نصر بأرض المعارض، والذي افتتحه  الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، والذي تنظمه وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتعاون مع عدد من الوزارات، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والاتحاد العام للغرف التجارية، والغرفة التجارية بالقاهرة، وذلك خلال الفترة من ١٦ إلى ٢٦ فبراير الجاري. 

 

وطرحت وزارة التموين جميع أنواع السلع، مثل الزيوت، السكر، الأرز، اللحوم، المنظفات، مخبوزات، والعصائر والمشروبات الرمضانية، المكرونة، بتخفيضات على السلع تصل إلى 25 %.

كما تطرح وزارة التموين كرتونة رمضان 14 صنفا بسعر 500 جنيه.

كما طرحت وزارة التموين اللحوم بأسعار مخفضة بنحو 10 جنيهات، ليصبح سعرها 275 جنيها بدلا من 285 جنيها. 

وتطرح وزارة التموين السلع بالأسعار الآتية: 

وتتراوح أسعار الزيوت ما بين 52 جنيها إلى 72 جنيها. 

4 لتر زيت عباد الشمس بسعر 275 جنيها. 

 السكر بسعر 30 جنيها.

الأرز يبدأ بسعر 26 جنيها. 

حلاوة طحينية بسعر 65 جنيها. 

زجاجة شربات بسعر 32.5 جنيه. 

سعر كيلو المكرونة 22 جنيها. 

سعر كيلو 400 جرام بسعر 8.5 جنيه. 

سكر بني بسعر 42 جنيها. 

زجاجة الخل بسعر 11 جنيها. 

كيلو الدقيق بسعر 17 جنيها.

كيلو مربى بسعر 45 جنيها. 

صلصة بسعر 25 جنيها. 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اتحاد العام للغرف التجارية ارض المعارض المشروبات الرمضانية جهاز تنمية المشروعات

مواد متعلقة

التموين تطرح اللحوم بمعارض أهلا رمضان بتخفيضات تصل لـ 10 حنيهات (صور)

المخابز تثني على قرار التموين بشأن إرجاء تحصيل الأقساط في رمضان

الأكثر قراءة

غاضب من بيسيرو، الغندور يكشف: لاعب الزمالك غادر مباراة بتروجت وأغلق هاتفه

شوقي علام: الجماع في ليالي رمضان جائز والصيام لا يفسد بالجنابة (فيديو)

السلطات الكويتية تضبط تشكيلا عصابيا خطيرا يضم مصريين

اشتباكات عنيفة بين قوات الشرطة وعناصر إجرامية في قرية العفادرة بأسيوط

خيام وممر واحتلال 3 كيلومتر فى سيناء، تفاصيل مخطط التهجير المرسوم منذ 2023

محامي سفاح المعمورة يفجر مفاجأة: المتهم استأجر شققا خارج الإسكندرية

مفاجآت جديدة عن ضحية سفاح الإسكندرية الثالثة (فيديو)

اليوم، الحكم على المخرج محمد سامي بتهمة سب وقذف عفاف شعيب

منوعات

المزيد

قتلها وقفز فى المياه، قصة ليزا ضحية عيد الحب فى بريطانيا

الكويت تستضيف مسابقة أجمل قطة فى منطقة الشرق الأوسط

رغم تشجيعه مانشستر يونايتد، زعيم كوريا الشمالية يحظر بث الدوري الإنجليزي

صيني يتسلق أشهر قمم الجبال باستخدام يديه فقط، ما القصة ؟

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأحد بالسوق المحلية

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد بالأسواق

يبدأ من 28 جنيها، أسعار الأرز الأبيض اليوم الأحد بالسوق المحلي

المزيد

انفوجراف

تفاصيل مشاجرة تسببت في حبس المخرج محمد سامي شهرين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 17 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 17 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم القاضي في المنام وعلاقته بالراحة والصحة والأمان

المزيد
الجريدة الرسمية