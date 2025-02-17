كرتونة رمضان بـ 500 جنيه، أسعار منتجات وزارة التموين بمعرض أهلا رمضان (صور)

حرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية على تخصيص ركنا خاصا بمنتجات شركاتها بمعرض أهلا رمضان الرئيسي بمدينة نصر بأرض المعارض، والذي افتتحه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، والذي تنظمه وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتعاون مع عدد من الوزارات، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والاتحاد العام للغرف التجارية، والغرفة التجارية بالقاهرة، وذلك خلال الفترة من ١٦ إلى ٢٦ فبراير الجاري.

وطرحت وزارة التموين جميع أنواع السلع، مثل الزيوت، السكر، الأرز، اللحوم، المنظفات، مخبوزات، والعصائر والمشروبات الرمضانية، المكرونة، بتخفيضات على السلع تصل إلى 25 %.

كما تطرح وزارة التموين كرتونة رمضان 14 صنفا بسعر 500 جنيه.

كما طرحت وزارة التموين اللحوم بأسعار مخفضة بنحو 10 جنيهات، ليصبح سعرها 275 جنيها بدلا من 285 جنيها.

وتطرح وزارة التموين السلع بالأسعار الآتية:

وتتراوح أسعار الزيوت ما بين 52 جنيها إلى 72 جنيها.

4 لتر زيت عباد الشمس بسعر 275 جنيها.

السكر بسعر 30 جنيها.

الأرز يبدأ بسعر 26 جنيها.

حلاوة طحينية بسعر 65 جنيها.

زجاجة شربات بسعر 32.5 جنيه.

سعر كيلو المكرونة 22 جنيها.

سعر كيلو 400 جرام بسعر 8.5 جنيه.

سكر بني بسعر 42 جنيها.

زجاجة الخل بسعر 11 جنيها.

كيلو الدقيق بسعر 17 جنيها.

كيلو مربى بسعر 45 جنيها.

صلصة بسعر 25 جنيها.

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