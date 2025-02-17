"التموين": طرح السلع الغذائية بتخفيضات 25 % بمعارض أهلا رمضان بالفيوم

معارض أهلا رمضان، افتتح الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، معرضين جديدين لبيع السلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان، بالتنسيق مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية والغرفة التجارية، وذلك بموقعي دار عائشة حسانين بشارع أحمد شوقي، وقصر الثقافة بمدينة الفيوم.

جاء ذلك بحضور كل من الدكتور محمد التوني، نائب المحافظ، والمحاسب مجدي جاب الله، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالفيوم، والمهندس سامح شبل، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، وخالد فراج، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، بالإضافة إلى عدد من ممثلي الغرفة التجارية وكبار التجار والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

أكد المهندس سامح شبل، وكيل وزارة التموين، أن المعارض تضم جميع السلع الغذائية الأساسية، بما في ذلك الأرز، المكرونة، السكر، الزيت، السمن، العدس، الفول، البقوليات، منتجات الألبان، التوابل، اللحوم المجمدة، والعصائر، مع تخفيضات تتراوح بين 15% – 25%، لضمان توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة،كما شدد على أهمية استمرار عمل هذه المعارض طوال الشهر الكريم لتلبية الطلب المتزايد.

أشاد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بالدور البارز الذي تلعبه الشركة القابضة للصناعات الغذائية في تنظيم المعارض والأسواق بأسعار مخفضة، مؤكدًا أن الوزارة مستمرة في دعم هذه المبادرات لتخفيف العبء عن المواطنين، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، كما وجّه الشكر لجميع التجار والشركات المشاركة في هذه المبادرة، مشيدًا بتعاونهم لضمان استقرار الأسعار وتوفير المنتجات بجودة عالية.

شهد المعرضان منذ افتتاحهما إقبالًا كثيفًا من المواطنين، حيث حرصت الجهات المنظمة على توفير مخزون كافٍ من السلع الأساسية لضمان تلبية احتياجات المستهلكين طوال فترة عمل المعارض،كما تم التعاون مع القطاع الخاص والشركات المنتجة لضمان استمرارية توفير السلع بأسعار مناسبة لمختلف الفئات الاجتماعية.

أكد وكيل وزارة التموين أن افتتاح هذه المعارض يأتي في إطار التوسع في إقامة أهلًا رمضان بجميع مراكز ومدن المحافظة، وليس فقط في العاصمة، لضمان وصول السلع المخفضة إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين، تحقيقًا لمبدأ العدالة الاجتماعية ودعم الأسر الأكثر احتياجًا.

تأتي هذه المعارض ضمن جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وضمان استقرار الأسواق، من خلال توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، بما يتماشى مع توجهات القيادة السياسية لدعم المواطنين، خاصة خلال المواسم التي تشهد ارتفاع الطلب على المنتجات الغذائية،كما تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لتنفيذ مزيد من المبادرات خلال الفترة المقبلة لضمان استمرار توفير السلع بأسعار مناسبة في مختلف المحافظات.

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