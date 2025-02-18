الثلاثاء 18 فبراير 2025
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محسوب أبو صقر، 20 معلومة عن خُط الصعيد الجديد من بداية نشاطه وحتى تصفيته

خط الصعيد محسوب الجعيدي
خط الصعيد محسوب الجعيدي أبو صقر، فيتو

تمكنت قوات الأمن من تصفية أحد أخطر العناصر الإجرامية في محافظة  أسيوط، وهو محمد محسوب إبراهيم أحمد عبد العزيز، المعروف بـ"أبو صقر" أو "أبو قاسم الجعيدي"، وذلك بعد أكثر من 75 ساعة من الاشتباكات العنيفة في قرية ساحل سليم.

الجعيدي، الذي لُقب بـ"خط الصعيد"، كان مطلوبًا في عشرات القضايا الجنائية، وصدرت ضده أحكام قضائية تصل إلى 191 عامًا.

ولد الجعيدي عام 1972 في قرية العفادرة التابعة لمركز ساحل سليم بمحافظة أسيوط، متزوج مرتين وله ثلاثة أبناء ذكور، وبدأ نشاطه الإجرامي منذ عام 2004 في إطار خصومة ثأرية بين عائلته "الجعايدة" وعائلة "ركة"، ثم توسع نشاطه بعد ثورة يناير 2011، حيث تورط في العديد من الجرائم بما في ذلك السطو المسلح، ترويج المخدرات، وحيازة الأسلحة غير المشروعة.

 

الجرائم والاتهامات

وصدرت ضد الجعيدي أحكام قضائية في 44 جناية، وتم اتهامه في أكثر من 1200 قضية، منها قضايا جنائية خطيرة مثل القتل والسطو المسلح وترويع المواطنين، كما كان يفرض سيطرته على الأهالي ويتاجر في الأسلحة والمخدرات، خاصة الحشيش والأفيون.

الاشتباكات الأخيرة 

بعد حصار استمر ثلاثة أيام، داهمت قوات الأمن منزل الجعيدي، الذي اتخذه حصنًا منيعًا محاطًا بالقنابل وأنابيب الغاز، وشارك في العملية أكثر من 600 مجند وضابط من قوات الشرطة والأمن المركزي، بالإضافة إلى قوات مكافحة الشغب ووحدات "البلاك كوبرا" والمدرعات.

تفاصيل العملية 

وخلال الاشتباكات، استخدم الجعيدي وأعوانه الرشاشات والقنابل اليدوية وأنابيب الغاز لصد قوات الأمن، كما شاركت نساء عائلته في إطلاق النار وتوفير الدعم اللوجستي. تم تصفية الجعيدي وثمانية من أعوانه، بينهم نجله البالغ من العمر 16 عامًا، وشقيقه، وابن شقيقه.

وتمكنت القوات من ضبط ترسانة ضخمة من الأسلحة تشمل 73 بندقية آلية، و11 بندقية خرطوش، وقنابل من نوع F1، و70 فردًا محلي الصنع، ومدفعين آر بي جي، بالإضافة إلى كميات كبيرة من المخدرات، وقُدرت قيمة الأسلحة المضبوطة بحوالي 15 مليون جنيه.

وتم نقل جثة الجعيدي ورفاقه إلى مشرحة المستشفى المركزي في أسيوط، حيث توضع تحت تصرف النيابة العامة لحين البت في أمرها. كما فرضت قوات الشرطة كردونًا أمنيًا حول المنزل الذي تم هدم أجزاء منه لتسهيل عملية اقتحامه.  
 

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