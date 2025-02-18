محافظ أسيوط يفتتح الصوب الزراعية بمشتل مدرسة ساحل سليم الابتدائية

افتتح اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، الصوب الزراعية بمشتل مدرسة ساحل سليم الابتدائية المشتركة بمركز ومدينة ساحل سليم لإنتاج الشتلات الزراعية وتعليم الطلاب كيفية الزراعة والتعامل مع المحاصيل المختلفة، وذلك في خطة المحافظة لتعزيز مشروعات الزراعة المدرسية والاهتمام بالتدريب العملي للطلاب في مجالات الزراعة، كجزء من رؤية متكاملة لتنمية مهارات الطلاب وتعزيز الوعي البيئي والزراعي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ووفقًا لخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

جاء ذلك بحضور محمد إبراهيم الدسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، وعبد اللطيف فضالة رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بأسيوط، وأسامة عبد العال مدير إدارة ساحل سليم التعليمية، ومنى محمد عبد الله مديرة المدرسة.

محافظ أسيوط الصوبا الزراعية لإنتاج شتلات الخضراوات والفاكهة

وعقب الافتتاح تفقد محافظ أسيوط الصوبا الزراعية لإنتاج شتلات الخضراوات والفاكهة بالمدرسة واستمع إلى شرح مفصل عن محتويات الصوبا والشتلات التي تم زراعتها موجهًا بعمل المزيد من الصوب الزراعية داخل المدارس، بما يعزز من مهارات الطلاب العملية ويعلمهم كيفية الزراعة والتعامل مع المحاصيل المختلفة وكيفية إنتاج الشتلات واستخدام الأسمدة والمبيدات بشكل آمن، فضلًا عن تعزيز مفهوم الزراعة المستدامة لدى الأجيال القادمة، لافتًا إلى أن الصوب الزراعية ستوفر فرص تدريبية حقيقية للطلاب على مدار العام الدراسي، بالإضافة إلى تشجيعهم على تعلم المهارات الزراعية الأساسية.

واستكمل محافظ أسيوط جولته بتفقد الفصول الدراسية للصفوف المختلفة بالمرحلة الإبتدائية واطمئنان على انتظام الدراسة بها وأعداد الطلاب بالمدرسة التي بلغت 1150 طالبا وطالبة بـ 24 فصلا دراسيا، وتحاور مع التلاميذ واستمع إليهم ومدى تقديم المعلومات والشرح لهم بشكل مبسط لتحقيق التجاوب والتواصل مع الطلاب والإستفادة من الحصص الدراسية متمنيًا لهم التوفيق والتفوق.

وأكد أبو النصر أهمية توفير الأجواء المناسبة لأركان العملية التعليمية وتقديم سبل الدعم والرعاية للطلاب لتحصيل المواد التعليمية وممارسة الأنشطة المختلفة لتحفيزهم على الانتظام والتحصيل الدراسي مع متابعة مستوى الطلاب في المواد الدراسية وأدائهم للتقييمات الأسبوعية لافتًا إلى ضرورة غرس روح الإنتماء وحب الوطن لدى الطلاب والتلاميذ مشيرًا إلى مواصلة جولاته الميدانية المفاجئة للمدارس بكافة المراكز والأحياء لمتابعة انتظام العملية التعليمية ومدى تنفيذ القرارات والتعليمات الوزارية المنظمة ورصد أي تحديات في هذا الشأن.

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