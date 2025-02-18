الثلاثاء 18 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ أسيوط يفتتح الصوب الزراعية بمشتل مدرسة ساحل سليم الابتدائية

محافظ أسيوط يتفقد
محافظ أسيوط يتفقد المدارس، فيتو

 افتتح اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، الصوب الزراعية بمشتل مدرسة ساحل سليم الابتدائية المشتركة بمركز ومدينة ساحل سليم لإنتاج الشتلات الزراعية وتعليم الطلاب كيفية الزراعة والتعامل مع المحاصيل المختلفة، وذلك في خطة المحافظة لتعزيز مشروعات الزراعة المدرسية والاهتمام بالتدريب العملي للطلاب في مجالات الزراعة، كجزء من رؤية متكاملة لتنمية مهارات الطلاب وتعزيز الوعي البيئي والزراعي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ووفقًا لخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

جاء ذلك بحضور محمد إبراهيم الدسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، وعبد اللطيف فضالة رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بأسيوط، وأسامة عبد العال مدير إدارة ساحل سليم التعليمية، ومنى محمد عبد الله مديرة المدرسة.

محافظ أسيوط الصوبا الزراعية لإنتاج شتلات الخضراوات والفاكهة

وعقب الافتتاح تفقد محافظ أسيوط الصوبا الزراعية لإنتاج شتلات الخضراوات والفاكهة بالمدرسة واستمع إلى شرح مفصل عن محتويات الصوبا والشتلات التي تم زراعتها موجهًا بعمل المزيد من الصوب الزراعية داخل المدارس، بما يعزز من مهارات الطلاب العملية ويعلمهم كيفية الزراعة والتعامل مع المحاصيل المختلفة وكيفية إنتاج الشتلات واستخدام الأسمدة والمبيدات بشكل آمن، فضلًا عن تعزيز مفهوم الزراعة المستدامة لدى الأجيال القادمة، لافتًا إلى أن الصوب الزراعية ستوفر فرص تدريبية حقيقية للطلاب على مدار العام الدراسي، بالإضافة إلى تشجيعهم على تعلم المهارات الزراعية الأساسية.

واستكمل محافظ أسيوط جولته بتفقد الفصول الدراسية للصفوف المختلفة بالمرحلة الإبتدائية واطمئنان على انتظام الدراسة بها وأعداد الطلاب بالمدرسة التي بلغت 1150 طالبا وطالبة بـ 24 فصلا دراسيا، وتحاور مع التلاميذ واستمع إليهم ومدى تقديم المعلومات والشرح لهم بشكل مبسط لتحقيق التجاوب والتواصل مع الطلاب والإستفادة من الحصص الدراسية متمنيًا لهم التوفيق والتفوق.

محافظ أسيوط يفتتح مدرسة الأمل للصم والبكم بقرية بني عديات بتكلفة 24.5 مليون جنيه

محافظ أسيوط يتفقد مدرسة النصر الإبتدائية لمتابعة سير العملية التعليمية

 

وأكد أبو النصر أهمية توفير الأجواء المناسبة لأركان العملية التعليمية وتقديم سبل الدعم والرعاية للطلاب لتحصيل المواد التعليمية وممارسة الأنشطة المختلفة لتحفيزهم على الانتظام والتحصيل الدراسي مع متابعة مستوى الطلاب في المواد الدراسية وأدائهم للتقييمات الأسبوعية لافتًا إلى ضرورة غرس روح الإنتماء وحب الوطن لدى الطلاب والتلاميذ مشيرًا إلى مواصلة جولاته الميدانية المفاجئة للمدارس بكافة المراكز والأحياء لمتابعة انتظام العملية التعليمية ومدى تنفيذ القرارات والتعليمات الوزارية المنظمة ورصد أي تحديات في هذا الشأن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسيوط الابتدائية الزراعة المستدامة العفادرة ساحل سليم محسوب محافظ أسيوط وزارة التربية والتعليم مصر 2030 محافظة اسيوط رؤية مصر 2030

مواد متعلقة

محافظ أسيوط: تقديم الدعم لإنهاء أعمال ازدواج الطريق بين منقباد ومنفلوط

محافظ أسيوط يفتتح معرض "أهلًا رمضان" للسلع الغذائية بأسعار مخفضة (صور)

افتتاح النسخة الثانية من أسبوع شباب جامعات ومدارس أسيوط "صور"

مستشفى الإصابات بجامعة أسيوط يستقبل 69 ألف حالة ويجري 4599 عملية خلال عام (صور)

صعود 5 فرق للتصفيات النهائية في ختام دوري ريادة الأعمال الزراعية بأسيوط (صور)

ضبط مصنع لتدوير زيوت المحركات المغشوشة وبيعها بطرق غير قانونية بأسيوط (صور)

البرج اتقسم نصين، التفاصيل الكاملة للعقار المنهار بأسيوط (صور)

مستشفى النفسية والعصبية بجامعة أسيوط ينظم تدريبًا حول آلية تطبيق معايير الجودة

الأكثر قراءة

الجو هيقلب تاني، الأرصاد تحذر من أمطار ورياح وانخفاض بدرجات الحرارة في هذا الموعد

الإمارات تعلن موعد بدء شهر رمضان فلكيًّا

استقرار أسعار الذهب صباح اليوم الثلاثاء وهذا العيار سجل 4680 جنيها

ارتفاع جديد في أسعار البلدي، سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 18 فبراير 2025

موعد زيادة المعاشات الجديدة 2025 وقيمتها، التفاصيل كاملة

زيزو يبلغ الزمالك بهذا الأمر قبل مواجهة الأهلي

أسعار الدولار في البنوك المصرية (تحديث لحظي)

متحدث الرئاسة: السيسي يلتقي ملك ورئيس وزراء إسبانيا وممثلي بعض الشركات الكبرى

منوعات

المزيد

دوافع انتقامية طائفية، سوري يذبح والديه وشقيقه الأصغر

مقدمة مسلسل "Daredevil: Born Again" ستحتوي على رسوم متحركة

الديوان الملكي الهاشمي يعلن خضوع ملك الأردن لعملية جراحية اليوم

نيوزيلندا تضبط أكبر كمية كوكايين بمطار أوكلاند (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز اليوم الثلاثاء في الأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الثلاثاء بالسوق المحلية

تعرف على أسعار النحاس اليوم الإثنين بالسوق المحلية

استقرار أسعار الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

المزيد

انفوجراف

ماذا حدث في واقعة انهيار عقار كرداسة بسبب أسطوانة بوتاجاز؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية البومة في المنام وعلاقتها بسماع أخبار سيئة

تثبيت المؤمنين، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 15 بسورة الحشر

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 18 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية