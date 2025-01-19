بدء أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بحي حسام كيلاني في أسيوط

أكد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط تقديمه سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات وتسخير الإمكانات المتاحة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف القطاعات وذلك بالتنسيق والتعاون بين الجهات المعنية كل في نطاق عمله.

تركيب بلاط الإنترلوك بعدد من الحارات والشوارع الضيقة بمركز ديروط

ولفت محافظ أسيوط إلى مواصلة تركيب بلاط الإنترلوك بعدد من الحارات والشوارع الضيقة بمركز ديروط والتي يصعب رصفها ضمن خطة التطوير والتجميل لرفع كفاءة الشوارع والميادين وإضفاء شكلًا جماليًا وحضاريًا تنفيذًا لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وفقًا لرؤية مصر 2030، وتحقيق خطط التنمية المستدامة.

تركيب بلاط الانترلوك بمنطقة حي حسام كيلاني بمدينة ديروط

وأعلن محافظ أسيوط عن البدء في أعمال تنفيذ وتركيب بلاط الانترلوك بمنطقة حي حسام كيلاني ضمن الخطة الإستثمارية لمركز ومدينة ديروط للعام المالي الحالي 2024/2025 حيث تم رمي التربة الرملية وتسوية الطريق ورفع كافة المعوقات والمخلفات بإستخدام المعدات اللازمة كالجليدر تمهيدًا لوضع بلاط الانترلوك بالمنطقة على مرحلتين على أن يتم تنفيذ المرحلة الأولى بالشارع الرئيسي الموجود به المسجد وتكون المرحلة الثانية بالشوارع الفرعية عقب إنهاء الأعمال المتبقية لتوصيل البنية التحتية كـ (الصرف الصحي أو مياه الشرب أو التليفونات) لافتًا إلى المتابعة المستمرة لمراحل العمل من مصطفى علي رئيس مركز ومدينة ديروط ونوابه للتأكد من التنفيذ طبقًا للمواصفات والمعايير المقررة ودفع وتيرة العمل لإنهاء الأعمال وفقًا للجدول الزمني المحدد.

وأشار محافظ أسيوط إلى العمل على تسهيل وتيسير الحركة المرورية والنقل والانتقال للمواطنين ورفع العبء عن كاهلهم وفقًا للإمكانات المتاحة على أن يتم إستكمال تركيب بلاط الانترلوك في باقي الشوارع الضيقة التي يقل عرضها عن 6 أمتار ويصعب رصفها للتطوير والتمهيد وفقًا للخطة الموضوعة.

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