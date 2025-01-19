الأحد 19 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

بدء أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بحي حسام كيلاني في أسيوط

تركيب بلاط الانترلوك
تركيب بلاط الانترلوك بأسيوط، فيتو

أكد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط  تقديمه سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات وتسخير الإمكانات المتاحة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف القطاعات وذلك بالتنسيق والتعاون بين الجهات المعنية كل في نطاق عمله. 

 

تركيب بلاط الإنترلوك بعدد من الحارات والشوارع الضيقة بمركز ديروط

 

ولفت محافظ أسيوط إلى مواصلة تركيب بلاط الإنترلوك بعدد من الحارات والشوارع الضيقة بمركز ديروط والتي يصعب رصفها ضمن خطة التطوير والتجميل لرفع كفاءة الشوارع والميادين وإضفاء شكلًا جماليًا وحضاريًا تنفيذًا لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وفقًا لرؤية مصر 2030، وتحقيق خطط التنمية المستدامة.

 

تركيب بلاط الانترلوك بمنطقة حي حسام كيلاني بمدينة ديروط 

 

وأعلن محافظ أسيوط عن البدء في أعمال تنفيذ وتركيب بلاط الانترلوك بمنطقة حي حسام كيلاني ضمن الخطة الإستثمارية لمركز ومدينة ديروط للعام المالي الحالي 2024/2025 حيث تم رمي التربة الرملية وتسوية الطريق ورفع كافة المعوقات والمخلفات بإستخدام المعدات اللازمة كالجليدر تمهيدًا لوضع بلاط الانترلوك بالمنطقة على مرحلتين على أن يتم تنفيذ المرحلة الأولى بالشارع الرئيسي الموجود به المسجد وتكون المرحلة الثانية بالشوارع الفرعية عقب إنهاء الأعمال المتبقية لتوصيل البنية التحتية كـ (الصرف الصحي أو مياه الشرب أو التليفونات) لافتًا إلى المتابعة المستمرة لمراحل العمل من مصطفى علي رئيس مركز ومدينة ديروط ونوابه للتأكد من التنفيذ طبقًا للمواصفات والمعايير المقررة ودفع وتيرة العمل لإنهاء الأعمال وفقًا للجدول الزمني المحدد. 

تركيب بلاط الإنترلوك بالشوارع الفرعية بمدينة القوصية في أسيوط

استكمال تركيب بلاط الإنترلوك بالحارات الجانبية بديروط في أسيوط

 

وأشار محافظ أسيوط إلى العمل على تسهيل وتيسير الحركة المرورية والنقل والانتقال للمواطنين ورفع العبء عن كاهلهم وفقًا للإمكانات المتاحة على أن يتم إستكمال  تركيب بلاط الانترلوك في باقي الشوارع الضيقة التي يقل عرضها عن 6 أمتار ويصعب رصفها للتطوير والتمهيد وفقًا للخطة الموضوعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أعمال تركيب بلاط الإنترلوك أسيوط الانترلوك التطوير والتجميل البنية التحتية التنمية المستدامة الحركة المرورية الشوارع الفرعية الصرف الصحي اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط اللواء هشام ابو النصر بلاط الانترلوك تركيب بلاط الانترلوك خطط التنمية المستدامة خطة التطوير والتجميل رؤية مصر 2030 محافظ أسيوط محافظة اسيوط مصر 2030 مركز ديروط

مواد متعلقة

امتحان اللغة العربية يرسم البسمة على وجوه طلاب أسيوط رغم غموض بعض الأسئلة (فيديو)

تحرير 40 محضرا تموينيا في حملة تفتيشية بأسيوط

رفع 85 طن مخلفات وتراكمات قمامة بأسيوط

إزالة فورية لأعمدة مخالفة للبناء وأخرى لتعدي على الطريق العام بحي شرق أسيوط

تداول أسئلة وأجوبة امتحان العربي للشهادة الإعدادية على جروبات الواتس بأسيوط

محافظ أسيوط يتفقد أعمال تجديد مستشفى أبنوب المركزى (فيديو وصور)

مراجعات سريعة أمام اللجان، انطلاق ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية بأسيوط (بث مباشر)

80 ألف طالب يبدأون اليوم ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية بأسيوط

ads

الأكثر قراءة

أول إجراء من الخطيب بشأن أزمة مترجم كولر

تشييع جنازة والد ياسمين عبد العزيز من مسجد المشير في التجمع (صور)

لحظة عبور شاحنات المواد الإغاثية إلى غزة من معبر رفح (فيديو وصور)

موقف عمر مرموش من المشاركة مع السيتي بدوري أبطال أوروبا

توقعات الأبراج اليوم الأحد 19 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

كتائب القسام تكشف أسماء الأسيرات الثلاث المقرر إطلاق سراحهن

صاحبة الـ 78، سر الهجوم على نادية الجندي بعد ظهورها في joy awards وتصدرها التريند (صور)

تقرير رسمي، الرياضة تكشف ملابسات وفاة محمد سباعي لاعب الإسكواش

منوعات

المزيد

توقعات الأبراج اليوم الأحد 19 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

عاصفة شتوية تدفع حكام عدد من الولايات الأمريكية لإعلان حالة الطوارئ

روسيا تطلق أول ترام بدون سائق في موسكو

توقف تيك توك عن العمل في الولايات المتحدة الأمريكية

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم الأحد 19 يناير 2025 في الأسواق

وظائف السكك الحديدية 2025.. الخطوات وشروط التقديم

استقرار أسعار السكر في السوق اليوم السبت 18-1-2025

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم السبت 18-1-2025

المزيد
ads

انفوجراف

بعد ساعات من دخولها حيز التنفيذ.. بنود هدنة وقف إطلاق النار في غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

«فطوعت له نفسه قتل أخيه»، الشعراوي يكشف الصراع الداخلي الأصعب للإنسان (فيديو)

تفسير حلم شرب الماء البارد في المنام وعلاقته بتحسين الأحوال المادية

ما هي الصافنات الجياد، وعلاقتها بالنبي سليمان؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية