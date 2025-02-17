محافظ أسيوط: تقديم الدعم لإنهاء أعمال ازدواج الطريق بين منقباد ومنفلوط

أكد اللواء هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام نهو الأعمال الجارية لازدواج الطريق الزراعي "أسيوط - ديروط" في المسافة الممتدة بين قرية منقباد ومركز منفلوط وفقًا للجدول الزمني المقرر حفاظًا على أرواح المواطنين من حوادث الطرق المتكررة وهو ما يسهم في تحسين الظروف المعيشية والتنموية للمواطنين مشيرًا إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحسين البنية التحتية للطرق لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم واستكمال شرايين التنمية في الصعيد وفقًا لرؤية مصر 2030، وإستراتيجية التنمية المستدامة.

ازدواج طريق أسيوط - ديروط الزراعي

وأوضح محافظ أسيوط الهيئة العامة للطرق والكباري تتابع عن كثب الأعمال الجارية لتنفيذ ازدواج طريق أسيوط - ديروط الزراعي وأعمال صيانة كوبري منفلوط البحري حيث تفقد المهندس محسن زهران نائب رئيس الهيئه العامه للطرق والكباري يرافقه المهندس إسلام فوزي رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السابعة بالهيئة وبحضور مهندسي المشروع والشركات المنفذة لمتابعة آخر مستجدات الموقف التنفيذي والمستهدف المرحلي وذلك لدفع وتيرة الأعمال ورفع معدلات الإنجاز ومراحل التنفيذ في المشروع والاطمئنان على تنفيذ الأعمال وفقًا لأعلى معايير السلامة والجودة وتحقيقًا لأعلى معدلات السلامة والأمان.

ولفت محافظ أسيوط إلى مواصلة رصف المسافة بين قرية منقباد ومركز منفلوط بطول 18 كم متر بتكلفة 600 مليون جنيه وهو ما يشمل إزدواج الطريق الحالي بالإضافة إلى رفع كفاءة الطريق القائم ليصبح الطريق 2 حارة مرورية في كل إتجاه موضحًا أن الطريق يتم تنفيذه ضمن مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وفي إطار خطة وزارة النقل "الهيئة العامة للطرق والكباري" لرفع كفاءة البنية التحتية للطرق وتعزيز حركة النقل بين مراكز المحافظة.

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