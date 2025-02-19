أزمة في جائزة أفضل لاعب بمباريات الدوري.. اختيار بنتايك ثم التراجع عن القرار.. الزمالك يهدد بالمقاطعة.. واتهامات للمسابقة بتجاوز العدالة

شهدت الساعات الماضية أزمة طاحنة بشأن جائزة أفضل لاعب بمباريات الدوري المصري الممتاز بعد اختيار المغربي محمود بنتايك المغربي الظهير الأيسر لفريق الزمالك أفضل لاعب في مباراة بتروجت في مسابقة الدوري، ثم التراجع لإعلان حصول مصطفى الجمل لاعب بتروجت على الجائزة.

وفجرت تلك الأزمة ما تردد سابقا عن وجود مجاملات وعدم العدالة في اختيار جائزة رجل المباراة، حيث يرى البعض أن كثيرا من اللاعبين يظلم بعدم حصوله على الجائزة لصالح لاعبين آخرين.

أزمة بنتايك بمباراة بتروجت

وكان المذيع الداخلي أعلن قبل نهاية اللقاء تتويج اللاعب محمود بنتايك بجائزة أفضل لاعب في اللقاء وبعدها سجل مصطفى الجمل هدف التقدم لبتروجت قبل أن يتعادل الزمالك في النهاية.

وبعد اللقاء فوجئ بنتايك والجهاز الإداري للزمالك بحصول مصطفى الجمل لاعب بتروجت على الجائزة رغم الإعلان الرسمي من المذيع الداخلي بإستاد السلام عن فوز ظهير الزمالك بالجائزة.

الزمالك يهدد بالمقاطعة

وعندما استفسر الجهاز الإداري للزمالك من مراقب المباراة عن سر تغيير صاحب الجائزة أكد المراقب أن اللجنة الفنية التي تحدد رجل المباراة قامت بتغيير اختيارها بعد تسجيل مصطفى الجمل لهدف الفريق البترولي.

وقام مسؤولو نادي الزمالك بإرسال خطاب لرابطة الأندية المصرية يطلب خلاله مسؤولو القلعة البيضاء تفسير لعدم حصول المغربي محمود بنتايك الظهير الأيسر للفريق على جائزة أفضل لاعب في مباراة بتروجت في مسابقة الدوري الممتاز.

وهدد نادي الزمالك بمقاطعة الجائزة حتى نهاية الموسم حال عدم الحصول على توضيح لما حدث.

رابطة الأندية توضح أسباب أزمة بنتايك

رابطة الأندية، كشف مصدر مسئول داخل رابطة الأندية المصرية المحترفة، سبب التراجع عن عدم منح جائزة رجل المباراة لمحمود بنتايك لاعب الزمالك، وذهابها إلى مصطفى الجمل لاعب بتروجيت، في مباراة الفريقين التي أقيمت اليوم على ستاد السلام، ضمن لقاءات الجولة ١٤ بدوري نايل.

المذيع الداخلي أعلن اختيار بنتايك رجلا للمباراة

وأوضح المصدر في تصريحات تليفزيونية: "اللجنة الفنية في البداية اختارت محمود بنتايك أفضل لاعب في مباراة الزمالك وبتروجت ، والمذيع الداخلي لملعب السلام، أعلن عن فوز لاعب الأبيض بالجائزة في الإذاعة الداخلية".

رابطة الأندية تتراجع في قرارها

وأضاف المصدر: "اللجنة الفنية أبلغتنا بعد ذلك بالتراجع عن منح الجائزة لبنتايك وذهابها إلى مصطفى الجمل لاعب بتروجت، لرؤية اللجنة أن الأخير سجل هدفا مميزا في مرمى الزمالك".

وشدد المصدر على أن الجوائز يتم منحها للاعبين من خلال اللجنة الفنية التي تضم محللين بالاستوديو التحليلي للمباراة، ومدربين ونجوم كبار، ولا دخل لرابطة الأندية بهذا الأمر من قريب أو بعيد.

معايير اختيار افضل لاعب

وتتجه نية رابطة الأندية إلى إجراء تعديلات على معايير جائزة الأفضل، بسبب الأزمة التي وقعت في رجل مباراة الزمالك وبتروجت.

رابطة الأندية أكدت عدم تغيير قرار اللجنة الفنية بأي حال من الأحوال طالما تم إبلاغ المراقب والإذاعة الداخلية للملعب.

وقررت الرابطة أيضا اختيار اللجنة الفنية رجل المباراة، في الدقيقة 90 بدلا من 85، وأن ما حدث في واقعة اللاعب محمود بنتايك باستبعاده بعد اختياره لم يكن متعمدًا.

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