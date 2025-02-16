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رياضة

رابطة الأندية تكشف سبب تتويج لاعب بتروجت بجائزة رجل المباراة وتجاهل بنتايك

محمود بنتايج، فيتو
محمود بنتايج، فيتو

رابطة الأندية، كشف مصدر مسئول داخل رابطة الأندية المصرية المحترفة، سبب التراجع عن عدم منح جائزة رجل المباراة لمحمود بنتايج لاعب الزمالك، وذهابها إلى مصطفى الجمل لاعب بتروجيت، في مباراة الفريقين التي أقيمت اليوم على ستاد السلام، ضمن لقاءات الجولة ١٤ بدوري نايل.

المذيع الداخلي أعلن إختيار بنتايج رجلا للمباراة

وأوضح المصدر في تصريحات تليفزيونية: "اللجنة الفنية في البداية اختارت محمود بنتايج أفضل لاعب في مباراة الزمالك وبتروجت، والمذيع الداخلي لملعب السلام، أعلن عن فوز لاعب الأبيض بالجائزة في الإذاعة الداخلية".

رابطة الأندية تتراجع في قرارها

وأضاف المصدر: "اللجنة الفنية أبلغتنا بعد ذلك بالتراجع عن منح الجائزة لـمحمود بنتايج وذهابها إلى مصطفى الجمل لاعب بتروجت، لرؤية اللجنة أن الأخير سجل هدفا مميزا في مرمى الزمالك".

وشدد المصدر على أن الجوائز يتم منحها للاعبين من خلال اللجنة الفنية التي تضم محللين بالاستوديو التحليلي للمباراة، ومدربين ونجوم كبار، ولا دخل لرابطة الأندية بهذا الأمر من قريب أو بعيد.

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