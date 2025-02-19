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رياضة

الزمالك يواجه أزمة قبل لقاء الأهلي

فريق الزمالك
فريق الزمالك

يواجه فريق نادي الزمالك أزمة كبيرة في استعداداته لمباراة القمة المرتقبة أمام الأهلي يوم السبت القادم، بسبب سلسلة من الغيابات المؤثرة التي قد تهدد فرص الفريق في تحقيق نتيجة إيجابية.

الأزمة بدأت مع إصابة محمود جهاد، لاعب وسط الفريق، الذي تعرض لشد في العضلة الخلفية، مما يجعله خارج حسابات الجهاز الفني في هذه المباراة المهمة.

على الجانب الآخر، لا يزال أحمد فتوح، الظهير الأيسر للفريق، يعاني من الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا، مما يعني أنه لن يكون قادرًا على المشاركة في مباراة القمة، وهو ما يمثل تحديًا كبيرًا بالنسبة للزمالك في ظل غياب أحد لاعبيه الأساسيين في هذا المركز الحيوي.

ويأتي في نفس السياق استمرار عملية تأهيل الثنائي مصطفى الزناري، مدافع الفريق، ومحمد عبد الشافي، الظهير الأيسر المخضرم، حيث لا يزالان بعيدين عن الجاهزية التامة للمشاركة مع الفريق في مباراة القمة، وهو ما يعقد الأمور بالنسبة للزمالك في ظل النقص الواضح في الخطوط الدفاعية.

وتعكس هذه الغيابات صعوبة الموقف الذي يعيشه الزمالك قبل مواجهة الأهلي، حيث يتوقع أن يعتمد الجهاز الفني للفريق على العناصر المتاحة التي قد تكون أقل خبرة أو قدرة على التكيف مع ضغط المباريات لذلك، سيكون على المدرب البرتغالي بيسيرو البحث عن حلول بديلة والتركيز على الجوانب البدنية والتكتيكية لتعويض النقص في الصفوف وتقديم أداء قوي أمام الغريم التقليدي الأهلي.

كل هذه الغيابات تشكل تحديًا كبيرًا للزمالك، ومن المنتظر أن تشهد المباراة صراعًا قويًا يتطلب جهدًا كبيرًا من اللاعبين المتاحين لتحقيق نتيجة إيجابية.

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