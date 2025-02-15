رابطة الأندية تعلن إيقاف رباعي الزمالك والعش في عقوبات الجولة 13 بالدوري

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة الـ13، وذلك طبقا للائحة مسابقة الدوري المصري “دوري نايل” ولائحة المخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة موسم 2024-2025.

وجاءت العقوبات على النحو التالي:-

مباراة فاركو والزمالك

إيقاف مصطفى شلبي لاعب فريق الزمالك مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000، وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف محمد محمد شحاتة لاعب فريق الزمالك مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000، وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف محمد حسين عواد لاعب فريق الزمالك مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000، وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف محمود جهاد محمد جمعة لاعب فريق الزمالك مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 2500 جنيه، وذلك للطرد بسبب الحصول على إنذارين في نفس المباراة.

محمود جهاد لاعب الزمالك، فيتو

توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قيمتها 50 ألف جنيه وذلك بسبب حصول اللاعبين على 6 بطاقات في نفس المباراة.

مباراة الأهلي وغزل المحلة

إيقاف مصطفى محمود عبدالقادر صالح (العش) لاعب فريق الأهلي مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه وذلك للطرد لمنع فرصة محققة.

إيقاف محمد حمدي زكي علي لاعب فريق غزل المحلة مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

مباراة المصري والبنك الأهلي

إيقاف أمادو باه لاعب فريق المصري مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 2500 جنيه، وذلك للطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.

مباراة بيراميدز وحرس الحدود

إيقاف إيزي أيمكا لاعب فريق حرس الحدود مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000، وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

مباراة إنبي والاتحاد

منع السيد / أحمد عصام محلل الأداء لفريق إنبي من مرافقة الفريق ثلاث مباريات وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 20000 جنيه، وذلك بسبب التلفظ بعبارات بذيئة تجاه الحكم.

مع تطبيق المادة 54 من لائحة مسابقة دوري nile موسم 2024-2025 الخاصة بحالات الإنذارات على الأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.