الدوري المصري، إبراهيم عادل يحصد جائزة أفضل لاعب بمباراة بيراميدز ومودرن سبورت

الدوري المصري، اختير إبراهيم عادل لاعب نادي بيراميدز أفضل لاعب في مباراة مودرن سبورت في إطار لقاءات الدوري الممتاز.

وقدم اللاعب مباراة غاية في القوة، وساهم مع زملائه في تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط التي وضعت بيراميدز في صدارة الدوري برصيد ٣٣ نقطة.

مباراة بيراميدز ومودرن سبورت

وفاز فريق بيراميدز علي مودرن سبورت بهدف دون رد خلال لقاء الفريقين على استاد السلام في إطار مباريات الجولة 14 من بطولة الدوري الممتاز.

أحرز هدف بيراميدز والمباراة الوحيد إبراهيم عادل في الدقيقة 45.

ترتيب بيراميدز ومودرن سبورت

ويحتل فريق بيراميدز الصدارة برصيد 33 نقطة بفارق نقطة واحدة عن الأهلي

بينما يحتل فريق مودرن سبورت الترتيب ال18 برصيد 8 نقاط

مباراة بيراميدز مودرن سبورت

جاءت فرصة هدف لفريق بيراميدز بعد كرة عرضية من الشيبي يقابلها ابراهيم عادل برأسية من داخل منطقة الجزاء انقذها جنش

ثم هدف ضائع لفريق مودرن بعد كرة عرضية يقابلها أحمد عاطف بتسديدة من داخل منطقة الجزاء ويتصدى لها احمد الشناوي

واتيحت فرصة هدف لبيراميدز بعد كرة عرضية خطيرة من مصطفى فتحي كاد ان يقابلها أحمد عاطف قطة برأسية من داخل المنطقة ولكن تمر وتخرج ضربة مرمى.

وبلداية الشوط الثاني جاءت فرصة هدف ضائع لمودرن بعد كرة عرضية من شعبان ويقابلها أرنولد برأسية من داخل منطقة الجزاء وتمر أعلى العارضة.

ثم فرصة هدف لبيراميدز بعد كرة عرضية من خارج منطقة الجزاء كاد ان يقابلها ابراهيم عادل برأسية قبل ان يبعدها الدفاع

وواصل بيراميدز سيطرته وفرصة من كرة عرضية من الشيبي على حدود منطقة الجزاء والدفاع يبعد الكرة

وهدف ملغي لبيراميدز بعد كرة عرضية من الشيبي واستلام من مايلي ويسدد الكرة من داخل منطقة الجزاء وتهز الشباك والحكم يحتسبها تسلل في الدقيقة 76

ثم هدف ضائع لبيراميدز بعد كرة عرضية وتمريرة رائعة بالكعب من ابراهيم عادل ويقابلها مايلي بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء وتمر أعلى العارضة

تشكيل بيراميدز امام مودرن سبورت

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة مودرن سبورت

وكان التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد حمدي - محمد الشيبي

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - أحمد عاطف قطة - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فيستون ماييلي

وتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - أسامة جلال - كريم حافظ - رمضان صبحي - محمود دونجا - عبد الرحمن مجدي - يوسف أوباما - دودو الجباس - مروان حمدي

تشكيل مودرن سبورت أمام بيراميدز بالدوري

وأعلن الجزائري عبد الحق بن شيخة المدير الفني لفريق مودرن سبورت عن تشكيل الفريق لمواجهة بيراميدز

وكان التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش



خط الدفاع: محمد دسوقي، محمود رزق، أحمد يوسف، محمود شعبان

خط الوسط: غنام محمد، معتز زدام، علي زعزع

هجوم: حسام حسن، ارنولد ايبا، أحمد عاطف

وجلس على مقاعد البدلاء: محمد مجدي، طارق سيد، عبد الله حافظ، محمد اميسي، ضياء السيد، محمد هلال، أحمد كباكا، علي فوزي، فريدريك

الظهور الأول لمدرب مودرن

وتعد مباراة مودرن سبورت ضد بيراميدز هي الظهور الأول للمدرب الجزائري عبد الحق بن شيخة بعد توليه قيادة مودرن رسميا خلفا الفرنسي فرانك دوماس

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