تفريغ كاميرات المراقبة لكشف ملابسات سقوط سوداني من الطابق الخامس بالعجوزة

تواصل المباحث العامة بمديرية أمن الجيزة جهودها في كشف ملابسات واقعة سقوط شاب يحمل الجنسية السودانية من الدور الخامس بأحد العقارات التي يقيم فيها بدائرة قسم شرطة العجوزة.

وذلك من خلال فريق بحث يعمل على جمع التحريات والمعلومات وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بالحادث.

وأشارت التحريات الأولية من خلال استجواب أسرة المتوفى إلى أنه كان يعاني من اكتئاب شديد دفعه إلى إنهاء حياته.

تلقى اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، إخطارًا من العميد محمد ربيع، رئيس قطاع الشمال، يفيد بمصرع شخص إثر سقوطه من علو.

وعلى الفور، انتقل المقدم أحمد فاروق، رئيس مباحث العجوزة، رفقة القوة الأمنية إلى مكان الحادث، حيث تبين انتحار شاب يبلغ من العمر (30 عامًا)، سوداني الجنسية، بعد أن قفز من الطابق الخامس.

وتحرر محضر بالواقعة فيما تولت النيابة العامة التحقيق للوقوف على ملابسات الواقعة.

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