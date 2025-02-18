أخبار الحوادث اليوم.. إحالة شكوى طبيبة كفر الدوار ضد إعلامي شهير لمحكمة أكتوبر.. وإزالة منزل خط الصعيد بأسيوط بعد تصفيته

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

إحالة شكوى طبيبة كفر الدوار ضد إعلامي توك شو شهير لمحكمة أكتوبر

أعلن الدكتور أسامة العريان، محامي وسام شعيب طبيبة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، عن إحالة الشكوي المقدمة من موكلته المقدمة للنائب العام تتهم فيها إعلاميا شهيرا بـ "التشهير والسب والقذف"، إلي محكمة أكتوبر الكلية لفحصها.

وكانت وسام شعيب، المعروفة إعلاميا بـ« طبية كفر الدوار»، قد حررت محضرا بمديرية أمن الجيزة، تتهم فيه إعلاميا شهيرا، بإلحاق الأذى النفسي والمعنوي بها من خلال برنامجه.

عقب 48 ساعة من الاشتباكات، إزالة منزل خط الصعيد بأسيوط بعد تصفيته

بدأت معدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساحل سليم بمحافظة أسيوط، مساء اليوم الثلاثاء، في أعمال إزالة منزل محمد محسوب "خط الصعيد" بعد انتهاء قوات الحماية المدنية والمفرقعات من استخراج أسطوانات البوتاجاز والعبوات المتفجرة من محيط المنزل.

ضبط دجال سيدي جابر بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين بزعم العلاج الروحاني

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على العلاج الروحانى.

إخلاء سبيل قائد سيارة متهم بسحل طليقته وشقيقتها أمام محكمة الأسرة

قررت النيابة العامة بأكتوبر إخلاء سبيل قائد سيارة متهم بسحل طليقته وشقيقتها، أمام محكمة الأسرة بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه.

النيابة العامة تعلن إطلاق المرحلة الأولى من الخدمات على البوابة الإلكترونية

أعلنت النيابة العامة عن إطلاق المرحلة الأولى من الخدمات الإلكترونية، في إطار سياسة الدولة نحو تطبيق التحول الرقمي في كافة المؤسسات، وفي ضوء توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بتيسير الخدمات المقدمة المحامين.

الخدمة والتي تتيح للمحامين تقديم الطلبات وسداد الرسوم بوسائل الدفع الإلكترونية من خلال بوابة النيابة العامة الإلكترونية، وذلك بشأن القضايا الخاصة بالنيابات الجنائية ونيابات الأسرة على مستوى الجمهورية.

النيابة الإدارية تحقق في الاعتداء على تلميذ بمدرسة في طهطا

تباشر النيابة الإدارية بطهطا التحقيق في واقعة الاعتداء على تلميذ بإحدى المدارس الابتدائية بقرية "شطورة" بمركز "طهطا" بمحافظة سوهاج.



في ضوء مقطع الفيديو المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي لولي أمر تلميذ بإحدى المدارس الابتدائية التابعة للإدارة التعليمية بطهطا، والذي يتضرر فيه من قيام زميلين لنجله بالتعدي عليه بالضرب بآلة حادة "موس" مما أسفر عن إصابة نجله بجرح قطعي بطول الوجه من الجانب الأيسر من العين حتى الأذن، وذلك يوم الثلاثاء الموافق ١١ / ٢ / ٢٠٢٥، وبرغم تكرار شكواه لإدارة المدرسة من تعدي التلميذين المذكورين على نجله أكثر من مرة من قبل داخل المدرسة، وأنه حال اصطحابه لنجله والتوجه لمستشفى طهطا العام رفض الطبيب المتواجد حينها تقديم الرعاية الطبية لنجله كما رفض نقله بسيارة إسعاف المستشفى، فتوجه من فوره لمستشفى سوهاج الجامعي بمدينة سوهاج الجديدة حيث تم إجراء عملية جراحية لنجله لرتق الجرح.

تأجيل استئناف المتهم بقتل لواء يمني على حكم إعدامه

قررت محكمة جنايات مستأنف بولاق الدكرور، المنعقدة بمجمع محاكم زينهم، تأجيل استئناف المتهم الأول في قضية مقتل المسئول العسكري اليمني، اللواء حسن العبيدي، لسرقته داخل شقته بمنطقة فيصل بالجيزة، وذلك على الحكم الصادر ضده بالإعدام شنقًا، إلي جلسة 23 أبريل المقبل.

محكمة القضاء الإداري تلغي ترخيص صيدلية عمرها 20 عامًا تنفيذًا لشرط المسافة

قضت الدائرة 112 بمحكمة القضاء الإداري بقنا في الدعوى المقامة من الدكتور هاني سامح المحامي بإلغاء ترخيص صيدلية بمدينة أبو تشت، تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية استثناءات شرط المسافة بين الصيدليات، حتى في حالة هدم العقارات.

تأجيل محاكمة مرتضى منصور في 6 دعاوى قضائية

قررت محكمة الجنح الاقتصادية، تأجيل محاكمة مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، في 6 دعاوى قضائية مرفوعة ضده من ممدوح عباس الرئيس الأسبق لمجلس إدارة نادي الزمالك، ومحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وهاني العتال نائب رئيس نادي الزمالك السابق، وعبد الناصر زيدان وغيرهم بتهمة السب والقذفالي جلسة 3 مارس المقبل للحكم.

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