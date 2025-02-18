الثلاثاء 18 فبراير 2025
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حوادث

إحالة شكوى طبيبة كفر الدوار ضد إعلامي توك شو شهير لمحكمة أكتوبر

طبيبة كفر الدوار
طبيبة كفر الدوار

أعلن الدكتور أسامة العريان، محامي وسام  شعيب طبيبة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، عن إحالة الشكوي المقدمة من موكلته المقدمة للنائب العام تتهم فيها إعلاميا شهيرا بـ "التشهير والسب والقذف"، إلي محكمة أكتوبر الكلية لفحصها.

 

بلاغ طبيبة كفر الدوار ضد إعلامي

 

وكانت وسام شعيب، المعروفة إعلاميا بـ« طبية كفر الدوار»، قد حررت محضرا بمديرية أمن الجيزة، تتهم فيه إعلاميا شهيرا، بإلحاق الأذى النفسي والمعنوي بها من خلال برنامجه.

 

وأوضحت الطبيبة، خلال المحضر أن الإعلامي قد ذكرها بشكل مباشر، مستخدما ألفاظا اعتبرتها تعديا على خصوصيتها، ما أدى إلى تعرضها لأضرار أدبية ومادية، حيث ذكر اسمها وصفاتها.

 

واتهمت طبيبة كفر الدوار، الإعلامي بالسب والقذف والتشهير بها عبر برنامجه الذي يشاهده الملايين في الوطن العربي.

 


وذكرت الطبيبة، في نص البلاغ أن الإعلامي استخدم ألفاظًا نابية تعد خرقًا للمعايير الأخلاقية، مما أثر سلبا على شرفها وسمعتها.

 

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تاريخ 11 نوفمبر 2024، حيث قام المشكو في حقه بالتعدي عليها علنًا خلال البث المباشر، مما أدى إلى إيذائها نفسيًا ومعنويًا أمام جمهور واسع من المشاهدين في مصر والعالم العربي.

 

وذكرت في البلاغ ضد الإعلامي الشهير أنه يستند إلى نص المادة 304 فقرة 2 من قانون الإجراءات الجنائية، بالإضافة إلى مواد أخرى من قانون العقوبات.

 

وأشار محامي طبيبة كفر الدوار، أن الإعلامي تلفظ في حقها بألفاظ نابية خلال البث المباشر لبرنامجه المذاع علي إحدي القنوات الفضائية.

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الأعلامي عمرو أديب قانون العقوبات محامي طبيبة كفر الدوار مديرية أمن الجيزة وسام شعيب

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