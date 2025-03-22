أفضل نظام غذائي للسيدات الحوامل في رمضان (فيديو)

تبحث السيدات الحوامل دومًا عما هو أفضل لصحة الجنين في كل الأوقات، ولا يختلف شهر رمضان المبارك عن بقية أيام العام حيث تحرص دائمًا عما هو أفضل للطفل ليكمل مراحل نموه بسلام وبدون أي مضاعفات عليها أو الصغير.

وتشرح الدكتورة اسماء محمد، استشاري مساعد التغذية العلاجية بالمعهد القومي للتغذية، لـ "فيتو" الأطعمة المهمة لصحة الحامل والجنين، وما هي الأنواع المهم إضافتها إلى النظام الغذائي خلال شهر رمضان والتي يجب الامتناع عنها.

الأطعمة المهمة للحامل خلال شهر رمضان

من الأشياء التي يجب أن تكون بديهية للسيدة الحامل خلال فترة حملها هو الاهتمام بصحتها العامة والحفاظ على وزنها في النطاق الصحي، وذلك في الشهور الأولي من الحمل حيث لا يجب أن تبدأ فترة حملها بزيادة وزن قد تؤثر على نمو الجنين.

البروتين

وقالت الدكتورة اسماء أنه فيما يتعلق بالنظام الغذائي فأن البروتينات هي أهم المصادر التي يجب أن تهتم بها السيدة الحامل في فترة حملها بشكل عام وخلال شهر رمضان خاصة، والتي تتوفر في شكل نباتي وحيواني، فهي موجودة في: في اللحمة أو الفراخ أو السمك أو البيض أو الفاصوليا أو الفول.

ويعد البروتين مهم للحامل لأنه العنصر الذي يساعد في بناء الأنسجة والخلايا في الجنين، لذلك مع الصيام ومن الضروري التركيز على تناوله أثناء فترة الحمل ليساعد في نمو طفل صحي وسليم.

الكالسيوم

والعنصر الغذائي الثاني المهم تضمينه في النظام الغذائي للحامل أثناء شهر رمضان هو الكالسيوم، والذي يمكن العثور عليه في الألبان والزبادي والجبنة القريش وسمك السردين

وأضافت الطبيبة أن العديد من السيدات يعتقدن أن اللجوء للمكملات الغذائية هو الخيار الأفضل، إلا أنه لا يجب تناول أي نوع من أنواع الأدوية أثناء الحمل بدون وصفة طبية للحالة بعينها، وبدلًا من ذلك يمكن إضافة الأطعمة الغنية بالكالسيوم في النظام الغذائي سواء في رمضان أو في باقي أيام العام.

الحديد

والعنصر الثالث في النظام الغذائي هو الحديد، والذي تحتاجه الأم دائمًا، وذلك لتكوين الخلايا وكرات الدم الحمراء لدي الجنين والذي يمده الحديد به، كما يمنع السيدة الحامل من الإصابة بفقر الدم والذي يعد شائع لدي الحوامل

ويمكن الحصول على الحديد من الكبد، والكلاوي، والطحال، والحمضيات، مثل البرتقال والجريب فروت والليمون، والخضروات الصليبية، مثل البروكلي والكرنب وبراعم بروكسل، والفلفل الأحمر، والفراولة والطماطم.

الألياف

تعد الألياف كذلك من العناصر المهمة للأم وذلك لأنه كلما تقدمت الأم في الحمل كما زاد حجم الرحم حيث يضغط الطفل على الأمعاء والمعدة، والذي يسبب أكبر المشاكل التي تحدث أثناء الحمل وهي الإمساك، ولتكنب ذلك يجب التركيز على تناول الخضار والفاكهة سواء في شهر رمضان أو الأيام العادية من الحمل.

كما تساعد الألياف على الشعور بالشبع لفترة طويلة لذلك من المهم إضافتها للوجبة الغذائية وللسحور بشكل خاص، كما تساعد الجسم على امتصاص العناصر الغذائية التي يحتاجها الجنين.

وتتضمن المصادر الجيدة للألياف القابلة للذوبان الفاصولياء، الفواكه، الشوفان، المكسرات، الخضروات، بينما توجد الألياف غير القابلة للذوبان في الفواكه، المكسرات، الخضروات، الأطعمة المصنوعة من الحبوب الكاملة.

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