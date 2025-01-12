قد تؤدي للولادة المبكرة والنزيف، مشروبات عشبية يجب تجنبها خلال فترة الحمل

لا تعتبر جميع أنواع المشروبات آمنة أثناء الحمل، وقد لا ترغب الحامل في شرب أي شاي عشبي، ولكن الأنواع التي تحتوي على الكافيين مثل الشاي الأسود والأخضر والأبيض والماتشا والشاي تعتبر آمنة بشكل عام عند تناولها باعتدال.

يعتبر الشاي العشبي أو المشروبات الساخنة بشكل عام أحد أكثر المشروبات شعبية في جميع أنحاء العالم - وهو ما تستمر العديد من النساء في الاستمتاع به أثناء الحمل.

تشربه بعض النساء لتخفيف الضغط أو للمساعدة في تلبية الاحتياجات المتزايدة للسوائل أثناء الحمل، ومع ذلك، يبدو أن نسبة من النساء يستخدمن الشاي كعلاج طبيعي لأعراض الحمل أو كمنشط للاستعداد للولادة في الأسابيع الأخيرة من الحمل.ا

قد يعتقد الكثيرون أن الشاي ربما يكون آمنًا للشرب أثناء الحمل لأنه طبيعي، ولكن الحقيقة هي أن العديد من الحوامل قد يستفدن من تقليل تناولهن لأنواع معينة من الشاي، مع تجنب أنواع أخرى تمامًا طوال فترة الحمل، وفقًا لموق‘ “Healthline” الطبي.

الحد من تناول الشاي الذي يحتوي على الكافيين

يتم الحصول على الشاي الأسود والأخضر والأبيض والماتشا والشاي والشاي الأخضر من أوراق نبات الكاميليا سينينسيس، والتي تحتوي على الكافيين - وهو منبه طبيعي يجب الحد منه أثناء الحمل.

تحتوي كل منها على الكمية التالية تقريبًا من الكافيين لكل كوب (240 مل):

ماتشا: 60-80 مجم

شاي أولونج: 38-58 مجم

شاي أسود: 47-53 مجم

تشاي: 47-53 مجم

شاي أبيض: 25-50 مجم

شاي أخضر: 29-49 مجم

ويمكن للكافيين أن يعبر المشيمة بسهولة، ويواجه كبد الطفل غير الناضج صعوبة في تكسيره، وبالتالي، يكون الأطفال أكثر عرضة لتجربة الآثار الجانبية من كميات الكافيين التي قد تعتبر آمنة للبالغين.

تشير الأبحاث إلى أن الأطفال الذين يتعرضون لكمية كبيرة من الكافيين أثناء الحمل قد يكون لديهم خطر أعلى للولادة قبل الأوان أو بوزن منخفض عند الولادة أو عيوب خلقية، وقد يؤدي تناول الكافيين بكميات كبيرة أثناء الحمل أيضًا إلى زيادة خطر الإجهاض أو ولادة جنين ميت.

تبدو هذه المخاطر ضئيلة عندما تحد النساء الحوامل من تناول الكافيين إلى 300 مجم كحد أقصى يوميًا.

ومع ذلك، قد تجعل بعض الجينات لدى النساء أكثر حساسية للآثار السيئة للكافيين، على سبيل المثال، تشير الأبحاث إلى أن هذه النسبة الصغيرة من النساء قد يكون لديهن خطر أعلى للإجهاض بمقدار 2.4 مرة عند استهلاك 100-300 ملغ من الكافيين يوميًا.

يحتوي الشاي المحتوي على الكافيين على كمية من الكافيين أقل من القهوة ويعتبر عمومًا آمنًا للشرب أثناء الحمل، ومع ذلك، قد يكون من الضروري الحد من تناوله لتجنب استهلاك الكثير من الكافيين يوميًا

الآثار الجانبية لبعض أنواع شاي الأعشاب

يتم تصنيع شاي الأعشاب من الفواكه المجففة أو الزهور أو التوابل أو الأعشاب وبالتالي لا يحتوي على الكافيين، ومع ذلك، قد يحتوي على مركبات أخرى تعتبر غير آمنة أثناء الحمل، مما قد يؤدي إلى آثار جانبية خطيرة.

الإجهاض أو الولادة المبكرة

الشاي الذي قد يزيد من خطر الإجهاض أو الولادة المبكرة يشمل:

الشمر

الحلبة

المريمية

الفيرفين

النعناع البري

عرق السوس

الزعتر

عشبة الأم

اللافندر

اللبان (بكميات كبيرة)

البابونج (بكميات كبيرة)

نزيف الحيض

الشاي الذي قد يحفز أو يزيد من نزيف الحيض يشمل:

اللافندر

اللبان

عيوب خلقية

الشاي الذي قد يزيد من خطر العيوب الخلقية يشمل:

عشبة الأم

اللسان الثور

آثار جانبية أخرى

وعلاوة على ذلك، في حالات نادرة، قد يسبب شاي الكينا الغثيان أو القيء أو الإسهال، وعلاوة على ذلك، تشير إحدى الدراسات إلى أن شرب شاي البابونج بانتظام أثناء الحمل قد يؤدي إلى ضعف تدفق الدم عبر قلب الطفل.

قد تحتوي بعض أنواع شاي الأعشاب أيضًا على مركبات تتفاعل مع الأدوية، ولذلك، يجب على النساء الحوامل إبلاغ مقدمي الرعاية الصحية عن أي شاي عشبي يتناولنه حاليًا أو يخططن لتناوله في أي وقت أثناء الحمل.

الشاي الذي قد يكون آمنًا أثناء الحمل

تعتبر معظم أنواع الشاي التي تحتوي على الكافيين آمنة للشرب أثناء الحمل، طالما أنها لا تتسبب في تجاوز إجمالي تناول الكافيين اليومي للمرأة 300 مجم.

قد تستفيد النساء اللاتي لديهن حساسية خاصة للكافيين من استهداف 100 مجم من الكافيين يوميًا كحد أقصى.

عندما يتعلق الأمر بشاي الأعشاب، لا يوجد الكثير من الأبحاث حول تأثيراتها أثناء الحمل، وبالتالي، ينصح معظم المتخصصين في مجال الصحة النساء الحوامل بتجنب تناول أي عشب بكميات أكبر من تلك التي قد تجدها في الأطعمة.

ومع ذلك، وفقًا لبعض الدراسات، قد يكون من الآمن تناول شاي الأعشاب الذي يحتوي على المكونات التالية أثناء الحمل:

أوراق التوت، يعتبر هذا الشاي آمنًا على الأرجح ويُعتقد أنه يقصر مدة المخاض ويساعد في تحضير الرحم للولادة، وتُظهر الأبحاث أنه قد يقصر مدة المرحلة الثانية من المخاض، ولكن بحوالي 10 دقائق فقط.

النعناع، يُعتبر هذا الشاي آمنًا على الأرجح ويُستخدم عادةً للمساعدة في تخفيف الغازات والغثيان وآلام المعدة وحموضة المعدة.

الزنجبيل، يُعد الزنجبيل أحد أكثر العلاجات العشبية التي تمت دراستها أثناء الحمل ويُعتبر آمنًا على الأرجح، وتشير الأبحاث إلى أنه يقلل من الغثيان والقيء، ولكن عند تناوله مجففًا، يجب ألا يتجاوز 1 جرام يوميًا.

الليمون، يُعتبر هذا الشاي آمنًا على الأرجح ويُستخدم عادةً لتخفيف القلق والتهيج والأرق، ومع ذلك، لم يتم العثور على دراسة تدعم هذه الاستخدامات، ولم تتم دراسة سلامته أثناء الحمل.

على الرغم من اعتباره آمنًا بشكل عام، إلا أن أوراق التوت قد تعزز تقلصات الرحم بينما قد يحفز النعناع تدفق الدورة الشهرية، ولذلك، هناك بعض الجدل حول ما إذا كانت هذه الشاي آمنة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل.

ولذلك، قد يكون من الأفضل تجنب شربهما في الأسابيع الـ12 الأولى من الحمل.

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