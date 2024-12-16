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صحة ومرأة

3 أعراض طبيعية تظهر على الحامل ويجب استشارة الطبيب في هذه الحالة

أعراض طبيعية تظهر
أعراض طبيعية تظهر على الحامل، فيتو

تعانى كل سيدة حامل من عدد من الأعراض تظهر عليها وهي علامات طبيعية منها القيء والشعور بالدوخة وتورم القدمين.

متى يجب استشارة الطبيب ؟

 

وقالت وزارة الصحة في منشور توعوي إن هذه العلامات إذا كانت زائدة عن الحد الطبيعي فيجب استشارة الطبيب فورًا.

مبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين

 

وأكدت وزارة الصحة أهمية الكشف المبكر والمتابعة والعلاج مجانًا ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين.

 

من جانبه، وجه الدكتور عمرو حسن أستاذ أمراض النساء والتوليد بكلية الطب جامعة القاهرة ومستشار وزير الصحة لشئون السكان نصائح للسيدة الحامل بأهمية التغذية الصحية السليمة خلال فترة الحمل، مشيرا إلى أن التغذية تؤثر على صحة الأم والجنين.

 

نصائح مهمة للتغذية السليمة للحامل 

وأوضح أن عدم التغذية السليمة يسبب الإصابة بالأنيميا، ويجعل الحامل تشعر باستمرار بالتعب والإرهاق، لذا يجب أن تحصل علي نظام غذائي غني بالسعرات الحرارية، مع تناول الخضراوات والفاكهة والبعد عن الأطعمة السريعة واللحوم المصنعة.

 

أهم  التحاليل الطبية الضرورية خلال رحلة الحمل

 

 

وأوضح أهم التحاليل الطبية التي تجريها السيدة خلال رحلة الحمل.

 

تحاليل ضرورية للسيدة الحامل خلال فترة الحمل 

 

وأضاف  أن هذه التحاليل تجري عدة مرات خلال فترة الحمل منها في أول زيارة للطبيب يطلب من الحامل تحليل rh  و٨٥% من السيدات تكون النتيجة موجب  وحال إذا كانت النتيجة  سالب يجب معرفة تحليل  RH الزوج  وإذا كان موجبا يجب علي الحامل الحصول على حقنة anti Rh بعد الولادة لمنع وجود تشوهات للأجنة.

 

وتشمل باقي التحاليل منها تحليل سكر عشوائي، وتحليل بول كامل، للكشف عن أى خلايا صديدية وأملاح وتحاليل الغدة الدرقية، وتحليل وظائف كبد وكلي وصورة دم كاملة 
 

 

وتابع حديثه بأنه في الشهر السابع يتم إعادة تحليل صورة الدم الكاملة، للتأكد من عدم وجود أنيميا وتحليل سكر، لأنه يمكن أن يظهر سكر حمل خلال شهور الحمل، حتي لو السيدة غير مصابة بالسكر بجانب تحاليل ما قبل الولادة منها صورة دم كاملة وسيولة دم .

 

نصائح للسيدة الحامل بعدم إهمال الوجبات البينية 

 

ووجهت وزارة الصحة نصائح للسيدة الحامل بعدم إهمال الوجبات البينية بفترة الحمل بين الوجبات الرئيسية وهي الإفطار والغداء والعشاء ويجب علي الحامل تناول اكلات صحية بين هذه الأوقات.

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وقالت وزارة الصحة إنه حال الشعور بالجوع بين الوجبات يمكن للحامل  تناول إحدى هذه الأغذية منها:

 

أرز باللبن
6 بلحات
ثمرة فاكهة كبيرة
كوب لبن بالموز أو أي فاكهة باللبن
سوداني غير محمص بحد أقصى 8 حبات مع ثمرة فاكهة 

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صحة الأم والجنين تورم القدمين مبادرة رئيس الجمهورية وزارة الصحة صحة

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