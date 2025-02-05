إجراءات يجب أن تتخذها الحامل المصابة بمرض السكر، تعرفي عليها

كشفت وزارة الصحة عن أهم الإجراءات التي يجب أن تتخذها الأم المصابة بمرض السكر في الحمل.

ونصحت وزارة الصحة بضرورة الذهاب إلى الطبيب المختص طبيب النساء والولادة وإجراء بعض التحاليل من بينها: قياس السكر التراكمي.

وأوضحت وزارة الصحة أنه إذا كانت النسبة لتحليل السكر التراكمي عالية يمنع الطبيب الحمل لأن هناك احتمالية إجهاض أو ولادة طفل مشوه.

نصائح للأم المصابة بالسكر أثناء الحمل لأول مرة

قدمت وزارة الصحة نصائح للأم المصابة بالسكر أثناء الحمل لأول مرة منها:

١- عدم زيادة الوزن

٢- الابتعاد تماما عن السكريات

٣- التركيز على الطعام الصحي والخضروات

٤- تجنب السكر الأبيض

٥- تجنب الحلويات الشرقية

٦- التركيز على الطعام الغني بالألياف

٧- ممارسة الرياضة

في حالة استمرار إرتفاع السكر يجب التوجه إلى طبيب النساء والولادة لأخذ العلاج اللازم سواء أقراص أو أنسولين.

ونصحت هيئة الدواء المصرية بمتابعة الحمل مع طبيب متخصص، وقياس مستوى السكر في الدم بشكل دوري قبل وأثناء الحمل.​

سكر الحمل

وقالت هيئة الدواء المصرية إن مرض السكر هو ارتفاع مستوى السكر "الجلوكوز" في الدم، ويعد سكر الحمل أحد أنواعه. ​

وأكدت أن سكر الحمل هو إصابة السيدة الحامل بالسكر أثناء فترة الحمل، ويحدث غالبًا خلال الثلثين الأخيرين من فترة الحمل.​

أوضحت أنه يختفي سكر الحمل بعد الولادة، ويعود سكر الدم إلى مستوياته الطبيعية، وذلك في حوالي ٥٠% فقط من الحالات، ويستمر بعد الولادة في النصف الأخر كمرض مزمن.​



من جانب آخر كشفت وزارة الصحة عن أهم التحاليل الدورية التي يجب على مرضى السكر المؤكد إصابتهم بالمرض إجراؤها منها:

١- وظائف الغدة الدرقية

٢- الدهون والكوليسترول في الدم

٣- زيارة طبيب القلب والأسنان

٤- الهيموجلوبين السكري

٥-فحص قاع العين

٦-فحص القدمين

٧- وظائف الكبد

٨- وظائف الكلى

٩- زلال البـول

ومرض السكر من الأمراض المزمنة التي تصاحب المريض مدى الحياة ولا يوجد علاج شافي من المرض نهائيا.

طرق الوقاية من مرض السكر

وأشارت وزارة الصحة إلى طرق للوقاية من مرض السكر منها:

١- الحفاظ على وزن صحي.

٢- تجنب تعاطي التبغ.

٣- ممارسة النشاط البدني بما لا يقل عن 30 دقيقة خلال معظم أيام الأسبوع.

٤- اتباع نظام غذائي صحي مع الحد من المواد السكرية والدهون المشبعة.

أعراض مرض السكر

وتشمل أهم أعراض مرض السكر:

١- شدة العطش.

٢- الشعور المستمر بالجوع.

٣- فقدان الوزن.

٤- الإجهاد.

٥-عدم وضوح الرؤية.

٦- اضطراب البصر.

٧- عدم التئام الجروح.

٨- ألم وتنميل في الأطراف.

٩- حرارة في القدمين.

١٠- كثرة التبول.

أوضحت وزارة الصحة أن المتابعة متوفرة في مستشفيات الوزارة والعلاج أيضا بالمجان، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي.

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