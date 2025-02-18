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رياضة

تريزيجيه يقود تشكيل الريان أمام استقلال طهران في دوري أبطال آسيا

الريان
الريان

أعلن مدرب فريق الريان القطري عن تشكيل فريقه للمباراة المقرر أن تجمع بينه وبين نظيره استقلال طهران، في إطار مباريات الجولة الثامنة والأخيرة في مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

 

تشكيل الريان أمام استقلال طهران 

ويعول الريان القطري الذي يقوده محمود حسن تريزيجيه، في مباراة اليوم، والتي تقام على أرض ستاد أحمد بن على المونديالي على عاملي الأرض والجمهور، في مواجهة استقلال طهران الذي يحل ضيفًا ثقيلًا عليه.

تريزيجيه يسعى إلى قيادة الريان إلى تحقيق فوز جديد في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، وحسم التأهل لدور الـ 16 في البطولة القارية.

الريان حقق فوزًا مهمًا على العين الإماراتي  بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بين الفريقين ، في إطار مواجهات الجولة السابعة بالبطولة القارية.

ويحتل الريان قبل مباراة اليوم المركز السادس في جدول ترتيب مجموعة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة برصيد 8 نقاط ويتواجد ضمن قائمة الفرق الثماني الأولى التي تضمن التأهل مباشرة إلى دور الـ 16.

 

ويدخل الريان مباراة اليوم بحثًا عن الانتصار الثالث له في دور المجموعات في دوري أبطال آسيا للنخبة حيث حسم لصالحه مواجهتين وتعادل في مثلهما كما تعرض لثلاث هزائم.

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