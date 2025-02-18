الانتهاء من إصلاح كسر ماسورة مياه في الزقازيق بالشرقية

قام محمد أبو هاشم رئيس حي ثان الزقازيق بالتنسيق مع رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمتابعة تنفيذ أعمال إصلاح كسر بماسورة مياه شرب خلف النجدة طريق بنايوس، وذلك عقب ورود بلاغ إلى إدارة الأزمات والكوارث بالحي يفيد بوجود كسر بماسورة مياه شرب بالمنطقة المذكورة.

وعلى الفور، قام رئيس الحي بالتنسيق مع شركة المياه بالانتهاء من أعمال إصلاح كسر بماسورة مياه الشرب وإعادة توصيل المياه إلى منازل الأهالي ورد الشيء لأصله، وتم فتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

وقدم الأهالي الشكر للمحافظ وللجهاز التنفيذي على سرعة حل المشكلات الطارئة لتحسين مستوى الخدمات المؤداه للمواطنين إليهم.

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالاستجابة السريعة والفورية لحل مشكلات المواطنين بالتنسيق مع الجهات المعنية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

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