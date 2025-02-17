تكدس مروري بالشرقية بسبب سقوط سيارة من أعلى كوبري الصاغة (صور)

شهد الطريق المتجه إلى ميدان الصاغة بمدينة الزقازيق محافظة الشرقية، كثافات مرورية شديدة إثر سقوط سيارة من أعلى الكوبري بعد اصطدامها بالحاجز الحديدي، مما أدى إلى تهشمها بالكامل.

تكدس مروري بالشرقية بسبب سقوط سيارة من أعلى كوبري الصاغة،فيتو

نزيف الأسفلت مستمر..اصطدام سيارتين وسقوط إحدهما من أعلى كوبري الصاغة بالزقازيق

تلقي مرفق إسعاف الشرقية إخطارًا بوقوع حادث سقوط سيارة ملاكى من أعلى كوبري الصاغة بمدينة الزقازيق.

وانتقلت سيارات الإسعاف والشرطة إلى موقع البلاغ وتبين سقوط سيارة ملاكي من أعلى الكوبري نتيجة اصطدامها بسيارة اخري ما أسفر عن وقوع مصابين.

وتم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات القريبة من الحادث لتلقي العلاج اللازم، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

تكدس مروري بالشرقية بسبب سقوط سيارة من أعلى كوبري الصاغة،فيتو،فيتو1

حوادث طرق… أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يومي

وتعرف حوادث الطرق بالحوادث المرورية أو حوادث السير، وتعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يومي، وهي تتسبب في العديد من الخسائر الماديّة، والإصابات البشريّة، وحالات الوفاة، ويعتمد ذلك بشكل أساسي على حدة وقوة الحادث، وهي بأنواع عديدة ومنها: حوادث الدهس، والتدهور، والاصطدام سواء بجسم غريب، أو حيوان، أو سيارة أخرى، ويجدر بالذكر أنه يوجد العديد من الأسباب وراء وقوع هذه الحوادث.

تكدس مروري بالشرقية بسبب سقوط سيارة من أعلى كوبري الصاغة،فيتو2

كيفية تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح

ويمكن تفادي حوادث السيروتجنّبها من خلال اتباع النصائح أبرزها عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه وتجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة، عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة، الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين، اتباع إرشادات المرور، والطرق، والإشارات الضوئيّة، التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم، عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة، المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة، القيام بالواجبات والمسؤوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال

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