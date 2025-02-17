الإثنين 17 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تكدس مروري بالشرقية بسبب سقوط سيارة من أعلى كوبري الصاغة (صور)

حوادث الطرق بالشرقية،
حوادث الطرق بالشرقية، فيتو

 شهد الطريق المتجه إلى ميدان الصاغة بمدينة الزقازيق محافظة الشرقية، كثافات مرورية شديدة إثر سقوط سيارة من أعلى الكوبري بعد اصطدامها بالحاجز الحديدي، مما أدى إلى تهشمها بالكامل.

تكدس مروري بالشرقية بسبب سقوط سيارة من أعلى كوبري الصاغة،فيتو
تكدس مروري بالشرقية بسبب سقوط سيارة من أعلى كوبري الصاغة،فيتو

نزيف الأسفلت مستمر..اصطدام سيارتين وسقوط إحدهما من أعلى كوبري الصاغة بالزقازيق

تلقي مرفق إسعاف الشرقية إخطارًا بوقوع حادث سقوط سيارة ملاكى من أعلى كوبري الصاغة بمدينة الزقازيق.

وانتقلت سيارات الإسعاف والشرطة إلى موقع البلاغ وتبين سقوط سيارة ملاكي من أعلى الكوبري نتيجة اصطدامها بسيارة اخري ما أسفر عن وقوع مصابين. 

وتم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات القريبة من الحادث لتلقي العلاج اللازم، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

تكدس مروري بالشرقية بسبب سقوط سيارة من أعلى كوبري الصاغة،فيتو،فيتو1
تكدس مروري بالشرقية بسبب سقوط سيارة من أعلى كوبري الصاغة،فيتو،فيتو1

حوادث طرق… أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يومي

وتعرف  حوادث الطرق بالحوادث المرورية أو حوادث السير، وتعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يومي، وهي تتسبب في العديد من الخسائر الماديّة، والإصابات البشريّة، وحالات الوفاة، ويعتمد ذلك بشكل أساسي على حدة وقوة الحادث، وهي بأنواع عديدة ومنها: حوادث الدهس، والتدهور، والاصطدام سواء بجسم غريب، أو حيوان، أو سيارة أخرى، ويجدر بالذكر أنه يوجد العديد من الأسباب وراء وقوع هذه الحوادث.

تكدس مروري بالشرقية بسبب سقوط سيارة من أعلى كوبري الصاغة،فيتو2
تكدس مروري بالشرقية بسبب سقوط سيارة من أعلى كوبري الصاغة،فيتو2

كيفية تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح

ويمكن تفادي حوادث السيروتجنّبها من خلال اتباع النصائح  أبرزها عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه وتجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة، عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة، الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين، اتباع إرشادات المرور، والطرق، والإشارات الضوئيّة، التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم، عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة، المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة، القيام بالواجبات والمسؤوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سقوط سيارة اعلي كوبري الصاغة بالزقازيق أخبار الحوادث حوادث اليوم أخبار حوادث المحافظات حوادث محافظة الشرقية

مواد متعلقة

أبرزها مودرن ضد بيراميدز، حكام مباريات الإثنين في الدوري المصري

اليوم، وزيرتا التنمية المحلية والبيئة في زيارة للقليوبية

اليوم، مجلس الشيوخ يناقش ملف المصانع المتعثرة

كرتونة رمضان بـ 500 جنيه، أسعار منتجات وزارة التموين بمعرض أهلا رمضان (صور)

برومو "سيد الناس" يضع أحمد زاهر في مرمى انتقادات رواد السوشيال ميديا، ما القصة؟

30 ألف مشجع يحضرون القمة 129 بين الأهلي والزمالك

القمة الإفريقية تدعو لوقف كافة أشكال التعامل مع الاحتلال الإسرائيلي

سعر جرام الذهب بختام تعاملات اليوم الأحد 16 فبراير 2025 (آخر تحديث)

الأكثر قراءة

أسماء الأسد تخرج عن صمتها وتتحدث لأول مرة بعد سقوط النظام السوري

تفاصيل الحالة الصحية لضحايا ومصابي حادث عقار كرداسة (مستند)

الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق

عملية مخاض لحرب كبرى، توفيق عكاشة يكشف سر منح ترامب شحنة قنابل ضخمة لإسرائيل

تفسير حلم الزفاف في المنام وعلاقته باستقرار الحياة الزوجية

أسعار الكتكوت الأبيض والبط اليوم الإثنين في الأسواق

بالأسماء..الحصيلة النهائية في انهيار عقار كرداسة..10 جثث و3 مصابين و6 ناجين

مصرع وإصابة 18 شخص، أقوال شهود العيان في حادث انهيار عقار بكرداسة (صور)

منوعات

المزيد

ابنة إيلون ماسك تتعرف على أخيها الجديد من خلال Reddit

مهمته البحث عن ناجين بعد الزلازل، أمريكا تطور روبوتات قادرة على تحمل الظروف القاسية (فيديو)

الأمم المتحدة: تجميد واشنطن لمساعداتها الخارجية يتسبب في وفاة الملايين بالإيدز

دراسة تحدد مصدرا جديدا لتلوث الهواء يهددنا بأمراض خطيرة

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأحد بالسوق المحلية

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد بالأسواق

يبدأ من 28 جنيها، أسعار الأرز الأبيض اليوم الأحد بالسوق المحلي

المزيد

انفوجراف

تفاصيل مشاجرة تسببت في حبس المخرج محمد سامي شهرين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الزفاف في المنام وعلاقته باستقرار الحياة الزوجية

تفسير حلم الخناق في المنام وعلاقته بالضغوط النفسية والمشاكل

«وإن منكم لمن ليبطئن»، الشعراوي يروي قصة رجل تخاذل عن القتال (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية