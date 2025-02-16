السجن المشدد 6 سنوات لطبيب شهير بتهمة التسبب في وفاة طفل بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق في محافظة الشرقية برئاسة المستشار علي رجب رئيس المحكمة بمعاقبة طبيبا بالسج المشدد لمدة 6 سنوات لتسببه في وفاة طفل أثناء إجراء تدخل جراحي لاستئصال اللوزتين داخل أحد المستشفيات الخاصة الكائنة بمدينة الزقازيق.

وفاة طفل أثناء استئصال اللوزتين داخل مستشفي خاص بالزقازيق

ترجع أحداث القضية للعام المنقضي 2024 عندما أحالت النيابة العامة بالشرقية شخص يدعي “ع.ص“طبيب أنف وأذن وحنجرة بمستشفى خاص بالزقازيق بتهمة التسبب في وفاة الطفل ”أحمد.م”.

تقرير الطب الشرعي

حيث ورد في تقرير الطب الشرعي أن المذكور قد أجرى له تدخل جراحي "استئصال اللوزتين" وهو غير مختص بإجراء الجراحات وهو يعلم بذلك وفي غير حالة ضرورة تجبره عليها ولم يقصد من ذلك قتله ولكن افضى إلى موته على النحو المبين بالتحقيقات.

وتبين من أقوال والد الطفل بقيام الطبي المتهم بإجراء العملية والتسبب في تدهور حالة نجله الصحية وحدوث نزيف مما أدى إلى وفاته.

وتوصلت التحقيقات لصحة الواقعة كما تبين أن المجنى عليه كانت حالته الصحية لا تستدعي تدخل جراحي.

الحبس والغرامة، تعرف على عقوبات جريمة الإهمال الطبى

حدد قانون العقوبات، أسس التعامل مع جريمة الإهمال الطبى بكل أشكالها، حيث يعتبر الإهمال الطبي هو الفعل الذي يصدر من الطبيب تجاه أحد المرضى برعونة أو إهمال، أو عدم احترازه أو عدم مراعاة للقوانين أو اللوائح، ويؤدي إلى جرح بالمريض أو إحداث عاهة مستديمة أو وفاته.

وتتفاوت العقوبة بين ما إذا كان الفعل قد أدى إلى جرح المريض أو إحداث عاهة به أو وفاته.

عقوبة الإهمال الطبي

فإذا نتج عن هذا الفعل الصادر من الطبيب جرحا للمريض فيُعاقب الطبيب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك وفقا للمادة 244 من قانون العقوبات.

- وإذا نتج عن هذا الفعل الصادر من الطبيب الإصابة بعاهة مستديمة للمريض فيُعاقب الطبيب بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين وذلك وفقا للمادة 244 من قانون العقوبات.

- أما إذا نتج عن هذا الفعل الصادر من الطبيب وفاة المريض فهنا يُعاقب الطبيب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات ولا تقل الغرامة المالية عن 100 جنيه ولا تتجاوز الـ500 جنيه أو بإحدى العقوبتين وذلك وفقا للمادة 238 من قانون العقوبات.

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