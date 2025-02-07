صناعة فوانيس رمضان في أقدم ورشة بباب الخلق.. النحاس والزجاج الملون والصفيح أبرز الخامات المستخدمة.. «فاروق» و«المربع» أشهر الأنواع.. وهذه أبرز مراحل التصنيع (فيديو وصور)

كل عام ومع اقتراب شهر رمضان المبارك بالتحديد يزداد الطلب على منتجات الزينة، وأشهرها الفوانيس وتعتبر صناعة الفوانيس من الفنون التقليدية التي تتميز بها مصر خلال شهر رمضان، وتصنع الفوانيس بطرق وأساليب مختلفة باستخدام مواد متنوعة، مثل المعدن، والزجاج، والبلاستيك، وحتى الورق. إليك نظرة على طرق صناعتها، مثل صناعة الفانوس المعدني التقليدي

والذي يتم تصنيعه باستخدام ألواح صفيح أو نحاس والزجاج ملون، ولحام قصدير، ومقص معادن ومطرقة.

وتعد منطقة باب الخلق هي أقدم منطقة في مصر متخصصة في صناعة الفوانيس، منطقة تراثية بما تحمله من عبق التاريخ، وفي تلك المنطقة تصنع الفوانيس بجميع أنواعها وأشكالها بداية من الفانوس النحاس وحتى الفوانيس التي تصنع من الأقمشة، وتتنوع الفوانيس المعروضة بين هذه التشكيلة تلبي احتياجات التجار فهذه المنطقة منبع صناعة الفوانيس، وهو المكان الأساسي لتجار الجملة والتجزئة في شراء الفوانيس، سواء الباحثين عن لمسة تراثية أو حلًا عمليًا معاصرًا.

ورصدت عدسة فيتو تفاصيل تصنيع الفوانيس في منطقة باب الخلق

وقال طارق وهو صاحب ورشة صناعة فوانيس في باب الخلق إنه ورث هذه المهنة عن والده وتعلم منه أصول المهنة واتقنها، وذلك بجانب دراسته فهو حاصل على بكالوريوس تجارة وعمل في كثير من الشركات، ولكن قرر أن يتجه إلى مهنة والده وبدأ بالعمل على تطوير "الورشة" وتطوير مهاراته أيضا في الابتكار وإنتاج أشكال مبهرة من الفوانيس والتجديد في التصميمات كل عام، وأضاف أنه يعمل في هذه المهنة منذ 50 عاما هو يطور في نفسه وفي وحشته.

وأوضح عم طارق أثناء حديثه مع فيتو، أنه قرر تعليم هذه المهنة للعمال لكي يحافظ عليها من الاندثار والتدهور.

وتحدث عن تاريخ الفوانيس وقال، إن أقدم فانوس رمضان تم تصنيعه اسمه "فاروق" وهو أقدم فانوس ظهر وهناك أنواع أخرى بمسميات مختلفة مثل "شق البطيخة، مربع وطار العالمه" وغيرها من الأسماء التي تطلق على الفوانيس.

وأضاف أن كل هذه الأنواع من الفوانيس تُصنع الآن بكميات قليلة جدا، وذلك لعدة أسباب أهمها الأيدي العاملة خاصة أن هذا النوع من الفوانيس القديمة تحتاج خبرة ومهارة في مجال صناعة الفوانيس، ويتطلب من العامل أن يكون متمكن من أدواته.

الشكل الأول للفانوس في مصر

بدأ الشكل الأول للفانوس باستخدام الصفيح وزجاج وألوان طبيعية حتى وصل لما هو عليه الآن من أشكال وصور مطبوعة على الفانوس، فيتم اختيار الصور وطباعتها على الفانوس والآن يمكن أيضا الطباعة على الصفيح نفسه.

وأضاف أن المهن اليدوية هي مهن إنتاج وليست مثل المهن الأخرى، فهي تعتمد على الإنتاج والابتكار.

مراحل صناعة فانوس رمضان

والمرحلة الأولى هي رسم التصميم المرغوب فيه ثم تقطيع الصفيح بمقاسات محددة وفي نفس الوقت يتم تقطيع الزجاج في ورشة آخر، وأيضا بمقاسات محددة ومن ثم مرحلة الرسم على الصفيح "على المكبس" ومرحلة الطباعة والمرحلة الأخيرة هي مرحلة اللحام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.