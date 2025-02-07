الجمعة 07 فبراير 2025
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محافظات

تبدأ من 5 لـ 1000 جنيه، أسعار وأنواع فوانيس رمضان في قنا (فيديو)

فوانيس رمضان،فيتو
فوانيس رمضان،فيتو

أجرت فيتو بثا مباشرا من أحد شوادر بيع فوانيس رمضان بمحافظة قنا.

وأكد مصطفى مغربي، بائع فوانيس، أن الأسعار تبدأ من ٥ جنيهات وتصل إلى ١٠٠٠ جنيه ويبلغ طول الفانوس ٥٠ سنتيمتر.

وأشار إلى أنه يبدأ الاستعداد للموسم منذ ما يقرب من ٢٥ يوما ويكون الإقبال على شراء الفوانيس أكبر قبيل شهر رمضان الكريم بحوالي ٥ أيام ويكون الإقبال أكثر على فانوس الكعبة المنورة.

ويحتفل المصريون كل عام بقدوم شهر رمضان المبارك عن طريق تعليق الزينة والفوانيس والأنوار في الشوارع، وشهدت أسواق الفوانيس إقبالا كثيفا من المواطنين رغم ارتفاع الأسعار.

وبدأ العد التنازلي لاستقبال شهر رمضان المبارك، ومن طقوس استقبال الشهر الكريم، شراء الفوانيس للأطفال، وتزيين البيوت، والبلكونات.

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