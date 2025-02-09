تبدأ من 10 جنيهات، أرخص أسعار فوانيس رمضان 2025 (صور)

أسعار فوانيس رمضان 2025، بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك؛ طرحت المحال التجارية أشكالا متعددة من فوانيس رمضان 2025 بتصميمات مختلفة ومبتكرة؛ تجمع بين الأشكال التراثية للفوانيس والتصميمات الحديثة العصرية المبتكرة.

اسعار فوانيس رمضان 2025

أسباب اختلاف أسعار فوانيس رمضان 2025

يضاف إلى ذلك طرح فوانيس رمضان بخامات مختلفة وهي أحد أسباب تفاوت أسعار الفوانيس، إلى جانب التكنولوجيا المستخدمة في تصنيع الفانوس وحجمه، التي منها الصاج، البلاستيك، الخشب، الخيامية، الخرز؛ فضلًا عن فوانيس مصنوعة من خامات مختلطة.

أسعار فوانيس رمضان 2025

جولة فيتو لرصد سعر فانوس رمضان 2025

ورصدت «فيتو» خلال جولة ميدانية في شارع الفجالة بميدان رمسيس؛ سعر فانوس رمضان، الذي استعدت المحال التجارية والمكتبات لطرح تشكيلات متنوعة من الفوانيس تبدأ من سعر 10 جنيهات لفانوس يضيء.

أسعار فوانيس رمضان 2025

أسعار فوانيس رمضان 2025 في الفجالة

وعليه تستعرض «فيتو» سعر فوانيس رمضان 2025، بتصميمات وأشكاله المختلفة؛ في المكتبات والمحال التجارية في شارع الفجالة برمسيس، في السطور الآتية:

سعر فوانيس رمضان 2025

فانوس رمضان البلاستيك يبدأ من 10 جنيهات

البداية مع فانوس رمضان البلاستيك الذي يبدأ من 10 جنيهات، وهو فانوس مضيء، بتصميمات متعددة منها شكل القبة والهلال وغيرها.

اسعار فوانيس رمضان 2025

أسعار فانوس رمضان الخشب تبدأ من 25 جنيهًا

فيما تبدأ أسعار فانوس رمضان الخشب من 25 جنيهًا، وتتعدد تصميماته ما بين فانوس رمضان المحفور عله من جوانبه رمضان كريم أو صورة للهلال أو شخصيات كرتونية رمضانية.

سعر فوانيس رمضان 2025

أشكال مبتكرة من الفانوس البلاستيك بسعر 45 جنيهًا

ومن الأشكال المبتكرة، طرح فانوس بلاستيك بخامات وجودة مرتفعة تتراوح أسعاره بين 40 و45 جنيهًا، يصدر أصواتًا لأشهر أغاني رمضان إضافة إلى إضاءة.

سعر فانوس رمضان 2025

سعر فانوس بلورة في المحال التجارية

ومن تصميمات الفوانيس المبتكرة أيضًا، فانوس بلورة بتصميمن، الأول فانوس بلورة بداخله عروسة بسعر 150 جنيهًا، الثاني فانوس بلورة بداخله مجسم للكعبة بسعر 135 جنيهًا.

سعر فوانيس رمضان 2025

فوانيس رمضان تصميم شخصيات كرتونية بسعر 150 جنيها

كما يوجد تشكيلات من فوانيس رمضان بتصميمات شخصيات كرتونية متعددة بسعر 150 جنيهًا في المحال والمكتبات بشارع الفجالة.

سعر فوانيس رمضان 2025

أسعار فوانيس رمضان 2025

وفي نفس السياق، نستعرض اسعار فوانيس في المحال التجارية والمكتبات في منطقة وسط القاهرة، التي جاءت كالأتي:

تراوح سعر فانوس خرز بصوت وإضاءة بين 160 إلى 220 جنيهًا.

تراوح سعر فانوس فورجى معدن يعمل بالشموع العادية والإلكترونية بين 250 إلى 400 جنيه.

تراوح سعر فانوس رمضان بلاستيك بتصميم عصري جديد بداخله عروسة بين 180 إلى 350 جنيهًا.

تراوح سعر فانوس فنانيس بكار رمضان صوت وضوء بين 225 و325 جنيهًا.

اسعار فانوس رمضان 2025

أسعار فوانيس رمضان 2025

تراوح سعر فانوس رمضان الخشبي بتصميم هلال بين 270 و450 جنيهًا.

تراوح سعر فانوس ميدالية رمضان كريم عليقة + شخصيات رمضان 12 قطعًا بين 184 إلى 240 جنيهًا.

تراوح سعر فانوس رمضان الخشبي مع ليد من 160 إلى 290 جنيهًا.

تراوح سعر فانوس مربع بزجاج قبة كبيرة إسلامي ليد + نغمة رمضان حجم كبير من 664 إلى 800 جنيه.

سعر الفوانيس

أسعار فانوس رمضان 2025

تراوحت أسعار الفانوس الصاج بين 200 و900 جنيه. تراوحت أسعار الفانوس الشمعة بين 180 و75 جنيهًا. تراوحت أسعار الفانوس الخيامية بين 460 و560 جنيهًا. تراوحت أسعار الفانوس الخشب بين 260 و550 جنيهًا. تراوحت أسعار الفانوس البلاستيك بين 45 و330 جنيهًا. تراوحت أسعار الفانوس الخرز من 45 جنيهًا للميدالية فانوس إلى 450 جنيهًا للفانوس المعلق.

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