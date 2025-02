هيئة الدواء تكشف موقف الأدوية المغشوشة ومجهولة المصدر من اتفاقية الـ Wash Out

أصدرت هيئة الدواء المصرية القرار رقم ٤٧ لسنة ٢٠٢٥ بشأن سحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق المصري حرصا على صحة المواطنين من تراكم الأدوية منتهية الصلاحية بالسوق المصري.

آليات لتطبيق اتفاقية التخلص من الأدوية منتهية الصلاحية

ووضعت هيئة الدواء المصرية آليات لتطبيق اتفاقية التخلص من الأدوية منتهية الصلاحية المعروفة بإسم Wash Out منها:

وتشمل هذه الآليات:

١- يتم تفعيل عملية الـ Wash Out ببدء سحب الموزعين للادوية منتهية الصلاحية من الصيدليات لمدة 90 يوما تسعون يوما

٢- يتم سحب الأدوية منتهية الصلاحية بواسطة الموزع المعتمد أو الشركة المنتجة بدون قيد أو شرط بغض النظر عن الكميات او الانواع وايا كان التاريخ بما فيها الالبان والادوية المستوردة.

3- لابد من ختم العبوات للأدوية المسحوبة بخاتم الصيدلية او شريط لاصق (sticker)

4- يتم تسليم الموزع إيصال إستلام بالادوية المسحوبة من الصيدلية مختوم بختم الصيدليه.

5- يتم الفحص الفنى للأدوية منتهية الصلاحية من خلال الموزع المعتمد والشركة المنتجة خلال مدة تتراوح ما بين 15 الى30 يوم.

6- يتم تعويض الصيدلية عن الأدوية المسحوبة خلال مدة لا تزيد عن 180 يوما من بعد اتمام عملية الفحص وذلك بواقع %10 من المشتريات الشهرية، وتتم التسوية النهائية لأي مبلغ متبقى بنهاية الشهر السادس.

7- عند تعويض الصيدلية يؤخذ فى الاعتبار التعويض بنفس سعر الشراء وكذلك نسبة المستحضرات المجانية التي أعطيت للعميل كما في الفاتورة.

8- لن يتم تعويض الصيدلية عن الأدوية التي ثبت من خلال الفحص الفنى أنها ليست من إنتاج الشركة المنتجة بمعنى انها غير معلومة المصدر وفى هذه الحاله يتم ابلاغ هيئة الدواء المصرية باسم الصيدليه واسم الدواء واسم الموزع لاتخاذ الاجراءات المناسبة.

9- جاری دراسة والرد على امكانية قبول المكملات الغذائية ومستحضرات التجميل الصيدلانيه.

10- قرار هيئة الدواء المصرية سيحدد أن عملية الـWash out هذة ستكون آخر مرة يتم فيها الـ wash out ولن تتكرر وعلى النقابة العامة للصيادلة والنقابات الفرعية ورئيس وأعضاء شعبة أصحاب الصيدليات بالغرفة التجارية التنبية على جميع صيادلة مصر أن عملية ال wash out هذة لن تتكرر مره أخرى.

كانت أطلقت هيئة الدواء المصرية مبادرة جديدة تهدف إلى التخلص من الأدوية منتهية الصلاحية، تهدف المبادرة إلى تنظيم عملية سحب المنتجات الدوائية من الأسواق بشكل آمن وفعال، مع التركيز على حماية المستهلكين من الأضرار الصحية المحتملة نتيجة استخدام الأدوية والمستحضرات منتهية الصلاحية، وتأتي هذه الخطوة بالشراكة مع المصنعين الموزعين والصيدليات لضمان التنفيذ الشامل للمبادرة بإشراف ومتابعة دقيقة من هيئة الدواء المصرية.

وتهدف المبادرة، بجانب التأكيد على أهمية التعاون بين جميع الأطراف المعنية، إلى رفع مستوى الوعي العام حول مخاطر الأدوية منتهية الصلاحية، وتسليط الضوء على أهمية قيام المواطنين بالتحقق من تواريخ الصلاحية قبل الشراء، وتركز المبادرة أيضا على تحذير للمواطنين من شراء الأدوية من مصادر غير موثوقة أو بأسعار تختلف عن السعر الجبري المقرر، حيث أن الأدوية منتهية الصلاحية لا تفقد فعاليتها فقط، بل قد تؤدي إلى تسمم أو تفاعلات دوائية خطيرة تعرض حياة للمستهلكين للخطر.

وأكدت هيئة الدواء أن الامتثال للتشريعات المتعلقة بسحب الأدوية منتهية الصلاحية يعد ضرورة حتمية الحماية الصحة العامة، ويشمل ذلك المصنعين والموزعين والصيدليات لضمان التنفيذ الفعال والمراقب لهذه العملية، كما أنه تم التوافق على فرض عقوبات صارمة على المخالفين سواء لضمان الامتثال الكامل.

