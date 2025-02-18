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صحة ومرأة

أبرزها العنف الأسري، الصحة تحذر من 3 أسباب تؤدي للتوتر عند الأطفال

التوتر عند الأطفال،
التوتر عند الأطفال، فيتو

حذرت وزارة الصحة من وجود أسباب تسبب التوتر لدى الأطفال الصغار وتؤثر في حالتهم النفسية.

أسباب التوتر عند الأطفال 

وقالت وزارة الصحة إن أهم هذه الأسباب: 

١-العنف الأسري 

٢- انفصال الوالدين

٣- وفاة أحد أفراد الأسرة 

الاهتمام بمشاعر الطفل وتأمين جو عائلي دافئ

أكدت وزارة الصحة أنه من الضروري الإهتمام بمشاعر الطفل وتأمين جو عائلي دافئ وتشجيعه على التعبير عن مشاعره.

 

كشفت وزارة الصحة عن أهم أعراض  الإصابة بالتوتر الشديد منها

صداع أو دوخة

ألم في العضلات

مشاكل في المعدة

ألم في الصدر

زيادة معدل ضربات القلب

وأشارت وزارة الصحة إلى أنه إذا كان التوتر شديد ومستمر فأعراضه تكون:

سرعة الانفعال

كثرة النوم أو قلته

تغير في الشهية

نجنب أماكن أو أشخاص معينين 

 

وكشفت الدكتورة إيمان جابر استشاري الصحة النفسية ومدير إدارة طب نفسي المراهقين بالأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة عن طرق تقليل التوتر والقلق مشيرة إلى أن القلق والتوتر إذا كانوا بمناسبة حدث مهم فهو توتر مفيد وعلى سبيل المثال في حالة الامتحانات يجعل الشخص أكثر حرصًا على المذاكرة والمراجعة والتركيز.

تأثير القلق على الإنسان

وأضافت أن القلق إذا زاد عن حده يمكن أن يجعل الشخص يفقد وظيفته ويؤثر سلبًا في حياته. 

 

طرق تقليل التوتر والقلق 

أكدت أن طرق تقليل التوتر والقلق منها تمارين النفس وتمارين الاسترخاء يمكن تعلمها عن طريق الانترنت وليس شرطا أن تحتاج لمتخصصين.


وأضافت أن التمارين البسيطة للقضاء علي القلق والتوتر يمكن اعتبارها جزءًا من اليوم يمكن ممارستها عدة مرات.

 
وأكدت أنه في حالة ممارسة هذه التمارين وعدم علاج القلق والتوتر يمكن اللجوء إلى طبيب نفسي متخصص.

 

وقالت الدكتورة إيمان جابر أنه لا يوجد أدوية لعلاج الخوف مشيرة إلى أنه يوجد أدوية لعلاج الإضطرابات النفسية وتعتبر علاجًا فعالًا لها.

 

القلق والهلع من الاضطرابات النفسية 

وأضافت  أن اضطراب القلق والهلع من الإضطرابات النفسية مشيرة إلى أنه لكي يتم وصف دواء يجب التشخيص للمرض من جانب طبيب نفسي.

تابعت حديثها بأن الخوف شعور طبيعي لا يختفي بالدواء ولكن يوجد أدوية تقلل نوبات الهلع الشديدة الغير متناسبة مع الحدث.

 

ونوبة الهلع من التجارب السيئة التي يمر بها الإنسان، ويعتقد أنه يموت فيها ويشعر بضربات قلب سريعة، ويذهب الكثير من الأشخاص الذين يعانون من نوبات الهلع إلى الأطباء للكشف والعلاج.

 

وقالت الدكتورة إيمان جابر إن نوبة الهلع خوف شديد يصاحبه الشعور بالموت وطوال الوقت يركز مع ضربات القلب ويجري فحوصات متعددة طبية.

 

المهدئات لا يجب تناولها إلا تحت إشراف طبي

ونصحت أن هؤلاء الذين يصابون بنوبات هلع يجب عليهم الذهاب لطبيب نفسي، لافتة إلى أن المهدئات لا يجب تناولها إلا تحت إشراف طبي.

واضطرابات القلق من أكثر الاضطرابات النفسية انتشارا، ويمكن أن يتعرض أي إنسان للقلق إلا أن المصابين باضطرابات القلق يكون الأمر لديهم مكثف وتزيد الأعراض بشدة.

 

ظهور اضطرابات القلق 

وقالت وزارة الصحة إن اضطرابات القلق تظهر في مرحلة الطفولة والمراهقة، لافتة إلى وجود عدة طرق فعالة لعلاج اضطرابات القلق منها الأدوية والتحدث والتمارين الرياضية.

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 أطباء الصحة النفسية 

ونصحت وزارة الصحة أي شخص يتعرض لاضطرابات القلق التواصل مع أطباء الصحة النفسية على الخط الساخن ١٦٣٢٨.

 

وقالت وزارة الصحة: ضرورة مساعدة الإنسان المريض بالاكتئاب على التعامل مع مشاعره وحزنه.

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العنف الأسرى الأطفال الصغار اسباب التوتر وزارة الصحة صحة

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