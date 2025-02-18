الصحة توجه نصيحة هامة لمرضى السكر قبل شهر رمضان

وجهت وزارة الصحة نصائح لمرضى السكر قبل بدء شهر رمضان.

وأوصت وزارة الصحة بأهمية استشارة الطبيب قبل صيام رمضان، لحماية مريض السكر من المضاعفات التي تؤثر على صحته وتحديد النظام الغذائي المناسب لحالته الصحية في حالة السماح للمريض بصيام شهر رمضان.

وقالت وزارة الصحة إنه لصيام آمن دون مشكلات صحية يجب اتباع الآتي:

١-استشارة الطبيب إذا كنت تعاني من مرض مزمن

٢- شرب كمية كافية من الماء بين الإفطار والسحور

٣- فحص مستوى السكر في الدم باستمرار

٤- الاعتماد على نظام غذائي صحي ومتوازن

٥-تناول الأطعمة الغنية بالألياف والخضراوات والفاكهة

٦- شرب المشروبات الخالية من الكافيين

والصيام في شهر رمضان لأصحاب الأمراض المزمنة خاصة مرضى السكر يمكن أن يكون فيه خطورة لهم ويسبب هبوط أو ارتفاع في نسبة السكر بالدم لذا على مريض السكر زيارة الطبيب للتأكد من إمكانية الصيام أم لا.

وكشفت عن وجود عدد من الفئات من مرضى السكر ممنوعين من الصيام منهم:



１- السيدات الحوامل.

２- من تعرض لنوبات نقص سكر في آخر ٣ أشهر.

３- من يعاني من مضاعفات مرض السكر ومصابين بأمراض الكبد والقلب.

شهر رمضان يساعد على التخلص من العادات الغذائية السيئة

جدير بالذكر أن شهر رمضان فرصة للتخلص من العادات الغذائية السيئة، وفرصة للاعتماد على النظام الغذائي الصحي السليم.

وتعتمد آلية الصيام على امتناع الجسم عن تناول الطعام لفترات طويلة فيبدأ الجسم يحصل على الطاقة بالاعتماد على سكر الجلوكوز الموجود في الجسم ويتناوله الصائم خلال وجبة السحور، وعندما ينتهي مخزون السكر في الجسم خلال فترة الصيام يبدا في الاعتماد على السكريات والدهون المخزنة في أنسجة الجسم ويبدأ في حرق الدهون والسكريات والتخلص من السموم المتراكمة في الجسم.

ووضعت وزارة الصحة المصرية خطة للتوعية الصحية خلال شهر رمضان الكريم لتوعية المواطنين وجميع المرضى بكيفية الصيام بطريقة آمنة وصحية وكذلك الشخص السليم الغير مصاب بأمراض كيف يصوم بصحة.

وتضمنت أهم العادات الخاطئة للمصريين في رمضان منها:

1- عند أذان المغرب، الإكثار من شرب المياه المثلجة وقت الإفطار قبل تناول الطعام مما يسبب انقباض الأوعية الدموية بالنسبة للغشاء المخاطى الخاص بالمعدة والجهاز الهضمي وتؤثر على الهضم وامتصاص الطعام.



2- اعتاد المصريون على تناول العصائر بكثرة والعرقسوس بدون حساب والتمر هندى، وهو مضر لمرضى ارتفاع ضغط الدم وهبوط عضلة القلب كما تعمل تلك المشروبات على زيادة تخزين المياه والملح في الجسم.



3- شرب الكركدية بكثرة، مما يزيد من حمضية المعدة.



4- ملء المعدة بالمياه الغازية والعصائر بكثرة أثناء وجبة الإفطار مما يؤثر على الهضم ويؤدي للشعور بامتلاء المعدة وعدم حصول المعدة على العناصر الغذائية المطلوبة الكاملة للجسم.



5- تحمير الأطعمة سواء الدواجن أو اللحوم واستخدام السمن البلدي بكثرة وهو خطر على مرضى زيادة دهون الدم والكوليسترول ويعرض كبار السن للخطر أو مرضى تصلب الشرايين.



6- كثرة تناول المصريون للمخللات والمقبلات التي تملأ الشوارع، حيث تؤثر على وظائف الكلى وارتفاع ضغط الدم العالى والتهاب جدار المعدة.



7- تناول الحلويات بكثرة بعد الإفطار سواء القطايف أو الكنافة والبسبوسة وغيرها خاصة مع استخدام القشطة تزيد دهون الدم وتعمل على ارتخاء في عضلات الجسم ويسبب ضعف عام ودوخة وعدم تركيز وهى مقدمات لزيادة دهون الدم.



8- الاندفاع نحو الطعام دون حساب خاصة وإن لم يكن يحتوى على المكونات الغذائية المثالية منها الكربوهيدرات بنسبة 95% والدهون 35 % والبروتين 15% مع ضرورة تناول الخضراوات طازجة.



9- عدم التمهيد للمعدة والجهاز الهضمي ببداية الهضم والامتصاص لذا يجب تناول حبات تمر فقط دون عصائر ثم أداء صلاة المغرب ثم تناول شوربة دافئة لسان عصفور أو شوفان وبعد ذلك تناول الطعام بأريحية والإكثار من الخس والجرجير والخيار.



10- بلع الطعام بسرعة دون مضغه جيدا يؤثر سلبا على المعدة.



11- طريقة تسوية الأكل وتحمير اللحوم ويفضل الاعتماد على الشواء خاصة كبار السن.



12- شرب المياه بكثرة أثناء الأكل من أكبر العادات الخاطئة.



13- عدم توزيع مرضي السكر لوجبة الإفطار على مرتين.

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