الفرق بين الخجل واضطراب القلق الاجتماعي، وهذه أعراضه

اضطراب القلق الاجتماعي (الرهاب الاجتماعي) هو حالة طبية تسبب الخوف والقلق عندما تكون بالقرب من أشخاص في مواقف اجتماعية، ويخشى الأشخاص الذين يعانون من القلق الاجتماعي أن يتم الحكم عليهم أو مراقبتهم من قبل الآخرين، ويمكن علاج هذا الاضطراب بالعلاج الحديث والأدوية مثل مضادات الاكتئاب.

ما هو اضطراب القلق الاجتماعي (الرهاب الاجتماعي)؟

اضطراب القلق الاجتماعي (المعروف سابقًا باسم الرهاب الاجتماعي) هو حالة صحية عقلية تشعر فيها بخوف شديد ومستمر من الحكم عليك بشكل سلبي أو مراقبتك من قبل الآخرين.

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القلق الاجتماعي، فيتو

اضطراب القلق الاجتماعي هو اضطراب قلق شائع.

إذا كنت تعاني من اضطراب القلق الاجتماعي، فأنت تعاني من القلق أو الخوف في مواقف اجتماعية معينة أو جميعها، بما في ذلك:

لقاء أناس جدد.

التمثيل أمام الناس.

استقبال أو إجراء مكالمات هاتفية.

استخدام الحمامات العامة.

طلب المساعدة في مطعم أو متجر أو أي مكان عام آخر.

مواعدة.

الإجابة على سؤال أمام الناس.

تناول الطعام أمام الناس.

المشاركة في مقابلة عمل.

السمة الأساسية لاضطراب القلق الاجتماعي هي أنك تخشى أن يتم الحكم عليك أو الرفض أو الإذلال.

أنواع القلق الاجتماعي

يمكن أن يعاني الشخص المصاب باضطراب القلق الاجتماعي من شكل خفيف أو متوسط أو شديد منه، يعاني بعض الأشخاص الذين يعانون من القلق الاجتماعي من أعراض نوع واحد فقط من المواقف، مثل تناول الطعام أمام الآخرين أو الأداء أمام الآخرين، بينما يعاني الأشخاص الآخرون الذين يعانون من القلق الاجتماعي من أعراض في عدة أو كل أشكال التفاعل الاجتماعي، بشكل عام تشمل المستويات المختلفة للقلق الاجتماعي ما يلي:

قلق اجتماعي خفيف: قد يعاني الشخص المصاب بقلق اجتماعي خفيف من الأعراض الجسدية والنفسية للقلق الاجتماعي، ولكنه لا يزال يشارك في المواقف الاجتماعية أو يتحملها وقد يعانون أيضًا من الأعراض في مواقف اجتماعية معينة فقط.

القلق الاجتماعي المعتدل: قد يعاني الشخص المصاب بقلق اجتماعي خفيف من أعراض جسدية ونفسية للقلق الاجتماعي، ولكنه لا يزال يشارك في بعض المواقف الاجتماعية مع تجنب أنواع أخرى من المواقف الاجتماعية.

القلق الاجتماعي الشديد: قد يعاني الشخص المصاب بالقلق الاجتماعي الشديد من أعراض أكثر حدة للقلق الاجتماعي، مثل نوبة الهلع، في المواقف الاجتماعية ولهذا السبب، عادةً ما يتجنب الأشخاص الذين يعانون من القلق الاجتماعي الشديد المواقف الاجتماعية بأي ثمن ومن المحتمل أن يعاني الشخص المصاب بالقلق الاجتماعي الشديد من أعراض في جميع أنواع المواقف الاجتماعية أو العديد منها.

من الشائع جدًا أن يكون لديك قلق استباقي عند مواجهة هذه المواقف ومن الممكن أن تتقلب بين مستويات مختلفة من القلق الاجتماعي طوال حياتك بغض النظر عن نوع القلق الاجتماعي الذي تعاني منه، فمن المهم طلب العلاج لأن هذا النوع من القلق يؤثر على نوعية حياتك.

ما الفرق بين الإصابة باضطراب القلق الاجتماعي والخجل؟

يمكن لأي شخص أن يشعر بالخجل من وقت لآخر، ولكن الإصابة باضطراب القلق الاجتماعي تتداخل باستمرار مع أو تمنعك من القيام بالأنشطة اليومية مثل الذهاب إلى متجر البقالة أو التحدث إلى أشخاص آخرين ولهذا السبب، يمكن أن يؤثر اضطراب القلق الاجتماعي سلبًا على تعليمك وحياتك المهنية وعلاقاتك الشخصية الخجل من وقت لآخر لا يؤثر على هذه الأشياء.

وبشكل عام فإن العوامل الرئيسية الثلاثة التي تميز القلق الاجتماعي عن الخجل هي:

مدى تداخله مع حياتك اليومية.

ما مدى شدة خوفك وقلقك.

مدى تجنبك لمواقف معينة.

لا يحاول العديد من الأشخاص الذين يعانون من اضطراب القلق الاجتماعي الحصول على المساعدة أو طلب العلاج لأنهم يعتقدون أن القلق الاجتماعي هو مجرد جزء من شخصيتهم من المهم التواصل مع أخصائي الرعاية الصحية إذا كنت تعاني من أعراض مستمرة ومكثفة عندما تكون في المواقف الاجتماعية.

ما الذي يسبب اضطراب القلق الاجتماعي؟

لا يزال الباحثون ومتخصصو الرعاية الصحية يحاولون معرفة سبب اضطراب القلق الاجتماعي، ويمكن أن ينتشر اضطراب القلق الاجتماعي أحيانًا في العائلات، لكن الباحثين غير متأكدين من سبب إصابة بعض أفراد الأسرة به وعدم إصابة الآخرين به وترتبط أجزاء كثيرة من دماغك بالخوف والقلق، لذا فإن اضطراب القلق الاجتماعي هو حالة معقدة للدراسة، ويبحث الباحثون أيضًا في كيفية مساهمة التوتر والعوامل البيئية في القلق الاجتماعي.

أعراض اضطراب القلق الاجتماعي

عندما يضطر الأشخاص الذين يعانون من القلق الاجتماعي إلى الأداء أمام أشخاص آخرين أو التواجد حولهم، فإنهم يميلون إلى تجربة أعراض وسلوكيات وأفكار معينة وفقًا لموقع "cleveland clinic" الطبي، ويمكن أن يعاني الشخص المصاب باضطراب القلق الاجتماعي من هذه الأعراض خلال أنواع معينة من المواقف الاجتماعية أو يمكن أن يعاني منها في العديد من التفاعلات الاجتماعية أو جميعها.

يمكن أن تشمل الأعراض الجسدية والفسيولوجية لاضطراب القلق الاجتماعي ما يلي:

القلق الإجتماعي، فيتو

احمرار الوجه، أو التعرق، أو الارتعاش، أو الشعور بتسارع ضربات القلب في المواقف الاجتماعية.

الشعور بالتوتر الشديد لدرجة الشعور بالغثيان في المواقف الاجتماعية.

عدم التواصل البصري كثيرًا عند التعامل مع الآخرين.

وجود وضعية قاسية للجسم عندما تكون بالقرب من أشخاص آخرين.

تشمل الأفكار والسلوكيات التي يمكن أن تكون علامات لاضطراب القلق الاجتماعي ما يلي:

أن تكون خجولًا جدًا أمام الآخرين.

الشعور بالحرج أمام الآخرين.

الشعور بأن عقلك "يصبح فارغًا" وعدم معرفة ما تقوله للآخرين.

الشعور بالخوف الشديد أو القلق من أن الآخرين سوف يحكمون عليك بشكل سلبي أو يرفضونك.

تجد الأمر مخيفًا ويصعب التواجد حول أشخاص آخرين.