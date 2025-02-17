الصحة تطلق حملة رمضان بصحة وتوجه نصائح هامة للمواطنين قبل الشهر الكريم

وجهت وزارة الصحة نصائح مهمة قبل بدء شهر رمضان الكريم بـ ١٢ يومًا.

ونصحت وزارة الصحة المصريين بضرورة البدء من اليوم بتناول وجبات غذائية صحية تحتوي على الخضروات والفواكه لتغذي الجسم وتقويه.

وأكدت وزارة الصحة أن شهر رمضان فرصة للتخلص من العادات الغذائية السيئة وفرصة للاعتماد على النظام الغذائي الصحي السليم.

ووضعت وزارة الصحة خطة للتوعية الصحية خلال شهر رمضان الكريم لتوعية المواطنين وجميع المرضى بكيفية الصيام بطريقة آمنة وصحية وكذلك الشخص السليم الغير مصاب بأمراض كيف يصوم بصحة.

و تبث وزارة الصحة عدة فيديوهات مع أساتذة في التخصصات المختلفة بشأن التوعية بكيفية الوقاية من الأمراض المختلفة وأيضا للصيام بطريقة آمنة.

وزارة الصحة والسكان

وأطلقت وزارة الصحة هاشتاج رمضان بصحة،وناشدت المواطنين بمتابعة كل ما ينشر على هاشتاج رمضان بصحة للتوعية الصحية في رمضان.

و وجهت وزارة الصحة رسالة للمواطنين في شهر رمضان الكريم للحفاظ على صحتهم وتجنب العادات السيئة منها:

- التدخين

- تناول الوجبات غير الصحية

- الأطعمة المليئة بالسكر

وتضمنت أهم العادات الخاطئة للمصريين في رمضان منها:

1- عند أذان المغرب، الإكثار من شرب المياه المثلجة وقت الإفطار قبل تناول الطعام مما يسبب انقباض الأوعية الدموية بالنسبة للغشاء المخاطى الخاص بالمعدة والجهاز الهضمي وتؤثر على الهضم وامتصاص الطعام.



2- اعتاد المصريون على تناول العصائر بكثرة والعرقسوس بدون حساب والتمر هندى، وهو مضر لمرضى ارتفاع ضغط الدم وهبوط عضلة القلب كما تعمل تلك المشروبات على زيادة تخزين المياه والملح في الجسم.



3- شرب الكركدية بكثرة، مما يزيد من حمضية المعدة.



4- ملء المعدة بالمياه الغازية والعصائر بكثرة أثناء وجبة الإفطار مما يؤثر على الهضم ويؤدي للشعور بامتلاء المعدة وعدم حصول المعدة على العناصر الغذائية المطلوبة الكاملة للجسم.



5- تحمير الأطعمة سواء الدواجن أو اللحوم واستخدام السمن البلدي بكثرة وهو خطر على مرضى زيادة دهون الدم والكوليسترول ويعرض كبار السن للخطر أو مرضى تصلب الشرايين.



6- كثرة تناول المصريون للمخللات والمقبلات التي تملأ الشوارع، حيث تؤثر على وظائف الكلى وارتفاع ضغط الدم العالى والتهاب جدار المعدة.



7- تناول الحلويات بكثرة بعد الإفطار سواء القطايف أو الكنافة والبسبوسة وغيرها خاصة مع استخدام القشطة تزيد دهون الدم وتعمل على ارتخاء في عضلات الجسم ويسبب ضعف عام ودوخة وعدم تركيز وهى مقدمات لزيادة دهون الدم.



8- الاندفاع نحو الطعام دون حساب خاصة وإن لم يكن يحتوى على المكونات الغذائية المثالية منها الكربوهيدرات بنسبة 95% والدهون 35 % والبروتين 15% مع ضرورة تناول الخضراوات طازجة.



9- عدم التمهيد للمعدة والجهاز الهضمي ببداية الهضم والامتصاص لذا يجب تناول حبات تمر فقط دون عصائر ثم أداء صلاة المغرب ثم تناول شوربة دافئة لسان عصفور أو شوفان وبعد ذلك تناول الطعام بأريحية والإكثار من الخس والجرجير والخيار.



10- بلع الطعام بسرعة دون مضغه جيدا يؤثر سلبا على المعدة.



11- طريقة تسوية الأكل وتحمير اللحوم ويفضل الاعتماد على الشواء خاصة كبار السن.



12- شرب المياه بكثرة أثناء الأكل من أكبر العادات الخاطئة.



13- عدم توزيع مرضي السكر لوجبة الإفطار على مرتين.





14- عدم تناول كميات كافية من المياه، ويجب تناول 10 كوب ماء في الفترة ما بين الإفطار والسحور.



15-يعتقد البعض أن شرب المياه بكثرة وقت السحور يعمل على تخزين المياه وعدم الشعور بالعطش وهذا خطأ لأن تناول المياه بكميات تزيد عن المطلوب ولا يستفيد منها الجسم

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