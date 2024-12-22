الأحد 22 ديسمبر 2024
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صحة ومرأة

طبيب نساء: التوتر والقلق يؤثران على انتظام الدورة الشهرية للفتيات

الدورة الشهرية عند
الدورة الشهرية عند الفتيات، فيتو

أكد الدكتور عمرو حسن أستاذ أمراض النساء والتوليد بكلية الطب جامعة القاهرة ومستشار وزير الصحة لشئون السكان أن الحالة النفسية تؤثر على مدى الدورة الشهرية وانتظام التبويض.

تأثير الحالة النفسية على انتظام الدورة الشهرية 

 

وأوضح أن الفتيات أثناء الامتحانات أو عند المرور بظروف نفسية صعبة أو الإصابة  الاكتئاب أو عند تناول أدوية اكتئاب تؤثر على التبويض والإشارة التي تخرج للمخ لذا يمكن أن تتأخر الدورة الشهرية لمدة تصل إلى شهرين على الأقل.

ممارسة الرياضة وتجنب التوتر 

ونصح أستاذ النساء بأهمية ممارسة الرياضة وتجنب التوتر النفسي والعصبي للمساعدة في انتظام الدورة.

وكشف الدكتور عمرو حسن أستاذ أمراض النساء والتوليد بكلية الطب جامعة القاهرة ومستشار وزير الصحة لشئون السكان عن علاج تكيس المبايض عند السيدات مشيرًا إلى أن علاج تكيس المبايض هو علاج الأعراض الناتجة عنه، موضحا أنه إذا كانت الدورة الشهرية غير منتظمة فيمكن تناول أدوية تساعد على انتظامها وكذلك أدوية لتنشيط التبويض.

الدورة الشهرية عند السيدات
الدورة الشهرية عند السيدات

علاج تكيس المبايض 

وأوضح أن علاج الشعر الزائد في الجسم الناتج عن تكيس المبايض هو الذهاب لطبيب الجلدية وأخذ أدوية  تقلل هرمون الذكورة في الجسم 

وأكد أن أهم علاج لتكيس المبايض نفسه هو فقدان الوزن وتجنب الأكل السريع.


أوضح أن مرض تكيس المبايض من أكثر الأمراض انتشارا بين السيدات، وزادت معدلات الإصابة به السنوات الأخيرة  بسبب انتشار ثقافة الأكل السريع بدلا من الأكل الصحي.

وأكد الدكتور عمرو حسن أن انتشار السمنة وزيادة الوزن وعدم ممارسة الرياضة بين الفتيات تسبب في الإصابة في مرض تكيس المبايض ومن ضمن أسبابه أيضا التاريخ العائلي.

 تكيس المبايض

 

وأشار أن أعراض تكيس المبايض تظهر قبل الزواج منها اضطراب الدورة الشهرية وتأتي للفتاة  كل شهرين أو على فترات أطول من ٣٥ يوم، مؤكدًا أن أي سيدة تريد أن  تطمئن على التبويض من خلال انتظام الدورة الشهرية، مؤكدًا أن تكيس المبايض يتسبب في تأخر الحمل بعد الزواج.

وتكيس المبايض من الأمراض التي تصيب الجهاز التناسلي للسيدة، وهو عبارة عن اضطراب هرموني شائع بين النساء في سن الإنجاب ويمكن أن يصيب السيدات والفتيات، ويسبب مشاكل في المبايض، وقد يؤدي إلى تأخر الحمل.

 

أعراض تكيس المبايض

 

ويؤكد الأطباء  أن أعراض تكيس المبايض يمكن أن تكون خفيفة وغير ظاهرة وتختفي من تلقاء نفسها.

ومن الممكن استئصال التكيسات عن طريق المنظار الجراحي، حيث يعتبر الفحص أو العلاج عن طريق المنظار من أسهل وآمن طرق العلاج حيث تختلف عن طرق الجراحة العادية وتكون أقل ألما، فترة التعافي قصيرة جدا ويكون الخروج من المستشفى في نفس اليوم. 

تكيسات المبيض 

وكشف الأطباء أن مرض تكيسات المبيض يمكن اكتشافه والتشخيص المبكر له عند إجراء الموجات فوق الصوتية، وتتمثل خطورة تكيس المبيض في تأخر الإنجاب لدى السيدات.

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أعراض تكيس المبايض

وتتضمن أهم أعراض تكيس المبايض عند الفتيات:
١- عدم انتظام الدورة الشهرية.

٢- الألم في فترة التبويض.

٣- ألم في منطقة الحوض، وقد يكون ألم خفيف أو حاد.

٤- امتلاء أو ثقل في منطقة البطن.
٥- ظهور حب الشباب ونمو بعض الشعر الغير مرغوب فيه.
٦- قد تظهر بعض المضاعفات أحيانا مثل التواء المبيض أو تمزق التكيسات وتسبب ألما شديدًا ونزيفًا داخليًّا.

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أدوية اكتئاب الحالة النفسية الدورة الشهرية الدكتور عمرو حسن التوتر تأخر الدورة الشهرية امراض النساء والتوليد كلية الطب جامعة القاهرة

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