أهمها الهلوسة والأوهام، أعراض وأسباب الذهان النفسية والجسدية

الذهان هو مجموعة من الأعراض تؤدي إلى ضعف العلاقة مع الواقع، ويمكن أن يكون أحد أعراض اضطرابات الصحة العقلية الخطيرة، وقد يعاني الأشخاص الذين يعانون من الذهان من الهلوسة أو الأوهام.

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الهلوسة هي تجارب حسية تحدث في غياب أي حافز فعلي، على سبيل المثال وقد يسمع الشخص الذي يعاني من الهلوسة السمعية والدته تصرخ عليه عندما لا تكون والدته موجودة أو قد يرى الشخص الذي يعاني من الهلوسة البصرية شيئًا ما، مثل شخص أمامه، وهو ليس موجودًا بالفعل وفقًا "healthline" الطبي.

الذهان، فيتو

وقد يكون لدى الشخص الذي يعاني من الذهان أيضًا أفكار تتعارض مع الأدلة الفعلية، وتعرف هذه الأفكار بالأوهام وقد يعاني بعض الأشخاص المصابين بالذهان أيضًا من فقدان الحافز والانسحاب الاجتماعي.

هذه التجارب يمكن أن تكون مخيفة، وقد تتسبب أيضًا في قيام الأشخاص الذين يعانون من الذهان بإيذاء أنفسهم أو الآخرين.

أعراض الذهان

توجد علامات تحذيرية قد تظهر قبل تطور الذهان، ويمكن أن تشمل هذه:

انخفاض مفاجئ في العمل المدرسي أو الأداء الوظيفي

صعوبة في التفكير بوضوح

صعوبة في التركيز

الشعور بـجنون العظمة أو الشك في الآخرين

الانسحاب من الأصدقاء والأحباء

تدفق مشاعر غريبة وجديدة، أو عدم الشعور على الإطلاق

عدم الاهتمام بالنظافة الشخصية

صعوبة فصل الواقع عن غير الواقع

مشكلة في التواصل

إذا كان شخص ما يعاني من نوبة الذهان، فإن الأعراض الرئيسية تشمل:

الهلوسة

الأوهام

السلوك غير المنظم (السلوك الذي لا يبدو منطقيًا، أو متهورًا)

الأعراض السلبية (عدم وجود أي عاطفة على ما يبدو، وعدم الاهتمام بالأنشطة التي استمتعت بها سابقًا، والمظهر غير المهذب، وما إلى ذلك)

كاتاتونيا (مظهر متجمد)

أفكار مشوشة ومضطربة

غالبًا ما يكون لدى الشخص الذي يعاني من الذهان أفكار مربكة ومضطربة، بعض الأمثلة على ذلك تشمل:

التحدث المستمر مع أنماط الكلام السريعة

تبديل المواضيع في منتصف الجملة دون أي تفسير

فقدان مفاجئ لتسلسل أفكارهم، مما يتسبب في توقفهم مؤقتًا أو تجميدهم فجأة

أسباب الذهان

تختلف كل حالة من حالات الذهان عن الأخرى، والسبب الدقيق ليس واضحًا دائمًا، وتوجد بعض الأمراض التي تسبب الذهان، وهناك أيضًا محفزات مثل تعاطي المخدرات وقلة النوم وعوامل بيئية أخرى، وبالإضافة إلى ذلك يمكن أن تؤدي بعض المواقف إلى تطور أنواع معينة من الذهان.

بشكل عام، بعض العوامل المرتبطة بالذهان هي:

علم الوراثة

الصدمة

تعاطي المخدرات (تم ربط أدوية مثل LSD والأمفيتامينات بحالات الذهان لدى بعض الأشخاص)

حالات الصحة العقلية (مثل الفصام)

عوامل الخطر لتطوير الذهان

ليس من الممكن حاليًا تحديد الأشخاص الذين من المحتمل أن يصابوا بالذهان بدقة، ومع ذلك فقد أظهرت الأبحاث أن الوراثة قد تلعب دورا.

يكون الأشخاص أكثر عرضة للإصابة باضطراب ذهاني إذا كان لديهم أحد أفراد الأسرة المقربين، مثل أحد الوالدين أو الأخ، الذي يعاني من اضطراب ذهاني.

الأطفال الذين يولدون بالطفرة الجينية المعروفة باسم متلازمة الحذف معرضون لخطر الإصابة باضطراب ذهاني، وخاصة الفصام.

أنواع الذهان

تحدث بعض أنواع الذهان بسبب ظروف أو ظروف محددة.

اضطراب ذهاني قصير

يمكن أن يحدث الاضطراب الذهاني الوجيز، والذي يُطلق عليه أحيانًا الذهان التفاعلي الوجيز، خلال فترات التوتر الشخصي الشديد مثل وفاة أحد أفراد الأسرة.

عادةً ما يتعافى الشخص الذي يعاني من الذهان التفاعلي القصير في غضون بضعة أيام إلى بضعة أسابيع، اعتمادًا على مصدر التوتر.

الذهان المرتبط بالمخدرات أو الكحول

يمكن أن يحدث الذهان في بعض الأحيان نتيجة تعاطي الكحول أو المخدرات، بما في ذلك المنشطات مثل الميثامفيتامين.

الذهان، فيتو

غالبًا ما تتسبب أدوية الهلوسة مثل LSD في رؤية المستخدمين لأشياء ليست موجودة بالفعل، ولكن هذا التأثير مؤقت، ويمكن أيضًا أن تسبب بعض الأدوية الموصوفة مثل المنشطات والمنشطات أعراض الذهان.

ويمكن أن يعاني الأشخاص الذين يعانون من اضطراب تعاطي الكحول أو المخدرات من أعراض الذهان إذا توقفوا فجأة عن شرب الخمر أو تناول تلك الأدوية.

الذهان العضوي

يمكن أن تسبب إصابة الرأس أو المرض أو العدوى التي تؤثر على الدماغ أعراض الذهان.

اضطرابات ذهانية

يمكن أن تنجم الاضطرابات الذهانية عن الإجهاد أو تعاطي المخدرات أو الكحول أو الإصابة أو المرض، ويمكن أن تظهر أيضًا بمفردها.

الأنواع اضطرابات قد يكون لها أعراض الذهان:

اضطراب ذو اتجاهين

عندما يعيش شخص ما مع اضطراب ثنائي القطب، فإنه يعاني من تغيرات مزاجية شديدة، وعندما يكون مزاجهم مرتفعًا وإيجابيًا، قد تظهر عليهم أعراض الذهان، وقد يشعرون بسعادة بالغة أو عظمة.

عندما يكون مزاجه أكثر اكتئابًا، قد يعاني الشخص من أعراض الذهان التي تجعله يشعر بالغضب أو الحزن أو الخوف، ويمكن أن تشمل هذه الأعراض التفكير في أن شخصًا ما يحاول إيذاءه.

اضطراب الوهمية

الشخص الذي يعاني من الاضطراب الوهمي يؤمن بشدة بأشياء غير حقيقية، حتى عندما يتم تقديم أدلة متعارضة.

الاكتئاب الذهاني

هذا هو الاكتئاب الشديد مع أعراض الذهان.

فُصام

تظهر أعراض الذهان بشكل عام في الفصام.