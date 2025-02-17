أخبار الفن اليوم، أبرز 5 ضحايا لبرنامج مقالب رامز جلال الجديد، محمد نجاتي يعود إلى منزله بعد تعرضه لحادث سير،محمد سامي يستكمل تصوير "سيد الناس" بالإنتاج الإعلامي

شهدت الساحة الفنية اليوم الإثنين عدد من الأحداث الهامة التى نشرها موقع فيتو وكانت كالتالي:

انتهى الفنان رامز جلال من تصوير حلقات برنامج المقالب الجديد الذي يحمل اسم " رامز إيلون مصر"، حيث تم تصويره بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.



ووقع عدد من الفنانين ضحايا لـ مقلب رامز جلال هذا العام، ومن بين هؤلاء الضحايا الفنان أحمد العوضي والمخرج محمد سامي واللاعب أحمد السيد زيزو وأشرف بن شرقي والفنانة فيفي عبده.

طمأن الفنان إيهاب فهمي، الجمهور على الحالة الصحية للفنان محمد نجاتي بعد تعرضه لحادث بسيارته في طريق بورسعيد الصحراوي، وأكد فهمي أن نجاتي حالته مستقرة، وعاد إلى منزله بصحبة زوجته، ولم يتعرض لإصابات خطيرة، واقتصر الأمر على تهشم مقدمة سيارته.





تشهد أحداث مسلسل حكيم باشا الذي يقوم ببطولته الفنان مصطفي شعبان محاولة خطف ابنه خلال أحداث العمل، ومن يقوم بهذا الأمر زوجتيه الثانية والثالثة بسبب غيرتهم من زوجته الأولى التي تلعب دورها الفنانة دينا فؤاد.

مسلسلات رمضان 2025، طرحت الشركة المنتجة لمسلسل شباب امرأة البوسترات الفردية لأبطال العمل وفي مقدمتهم الفنانة غادة عبد الرازق.



وشارك الفنان محمد محمود بوستر شخصيته في مسلسل شباب امرأة من خلال نشره على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.





كشفت الفنانة آمال ماهر، عن سبب إلغاء حفلها في الأهرامات والذي كان من المقرر أن يتم إقامته يوم 20 فبراير الجاري.



وقالت أمال ماهر على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام" أن إلغاء الحفل جاء بسبب سوء الأحوال الجوية وشدة البرودة، لحين تحديد موعد آخر بعد شهر رمضان الكريم.

طرح الفنان رامز جلال البوستر الأول لبرنامجه الجديد في رمضان “رامز إيلون مصر” والذي يعرض على شاشة قناة MBC مصر.

وعلق رامز جلال على البوستر في تدوينة له عبر حسابه على منصة إكس: بسم الله توكلنا على الله، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصاحبه وسلم، وربنا يتمها علي خير ويكملها بالستر ورمضان كريم وكل سنه وانتوا طيبين.. بعون الله #رامز_ايلون_مصر في رمضان 2025 على MBC مصر والله المستعان.

يستكمل المخرج محمد سامي تصوير المشاهد الخارجية والداخلية لمسلسل “سيد الناس”، داخل منطقة التصوير المفتوح بمدينة الإنتاج الإعلامي.



وقال سامي في تصريح خاص لفيتو، إنه يعمل على قدم وساق مع فريق عمل المسلسل لإنجاز حلقاته بشكل كامل، إلا أن التصوير سوف يستمر في شهر رمضان، خلال عرض المسلسل.

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