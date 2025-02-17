الإثنين 17 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

محمد سامي يستكمل تصوير "سيد الناس" بمدينة الإنتاج الإعلامي

محمد سامي
محمد سامي

يستكمل المخرج محمد سامي تصوير المشاهد الخارجية والداخلية لمسلسل “سيد الناس”، داخل منطقة التصوير المفتوح بمدينة الإنتاج الإعلامي.

وقال سامي في تصريح خاص لفيتو، إنه يعمل على قدم وساق مع فريق عمل المسلسل لإنجاز حلقاته بشكل كامل، إلا أن التصوير سوف يستمر في شهر رمضان، خلال عرض المسلسل.

أحداث مسلسل سيد الناس

وتدور أحداث المسلسل بإحدى قرى الصعيد حيث يظهر عمرو سعد، في دور شخص على نصرة المظلوم بعدما يواجه العديد من التحديات. 

وكان محمد سامي مخرج مسلسل سيد الناس قرر إنشاء وحدة إخراج أخرى لتصوير بعض المشاهد الخارجية من العمل، والتي لا يتواجد بها الأبطال، تسهيلًا للانتهاء من تصوير أكبر عدد من مشاهد العمل. 

 

 

ومسلسل "سيد الناس" يُعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025 عبر شبكة قنوات ام بي سي ومنصة شاهد الرقمية..  والعمل هو من بطولة: عمرو سعد، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، إلهام شاهين، إنجي المقدم، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، منة فضالي، محمود قابيل، طارق النهري، وياسين السقا، جوري بكر، إنجي كيوان، ساندي علي، والمسلسل من تأليف خالد صلاح والمخرج محمد سامي. والإخراج لـ محمد سامي أيضا.

 

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أبطال مسلسل سيد الناس أحداث مسلسل سيد الناس محمد سامى

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