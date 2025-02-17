الإثنين 17 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

نقل الفنان محمد نجاتي إلى المستشفى بعد تعرضه لحادث بطريق بورسعيد

نجاتي
نجاتي

نقلت رجال الإسعاف الفنان محمد نجاتي إلى أحد المستشفيات بطريق بور سعيد بعد تعرضه لحادث بسيارته، أثناء عودته إلى القاهرة، حيث فقد الوعي بعد وقوع الحادث وحاول عدد من الأشخاص إفاقته دون فائدة.

 

وتم نقل نجاتي إلى المستشفى بسيارة إسعاف لتلقي العلاج، ولم تصدر أية تقارير طبية عن حالته حتى الآن.

 

أبطال مسلسل حكيم باشا 

من جانب آخر يشارك الفنان محمد نجاتي في بطولة مسلسل “حكيم باشا”، مع الفنان مصطفى شعبان والذي سوف يعرض في شهر رمضان المقبل.

 

المسلسل بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهر الصايغ، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين، وهو عمل مكون من 30 حلقة.

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