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ثقافة وفنون

محمد نجاتي يعود إلى منزله بعد تعرضه لحادث بسيارته على طريق بورسعيد الصحراوي

محمد نجاتي
محمد نجاتي

طمأن الفنان إيهاب فهمي، الجمهور على الحالة الصحية للفنان محمد نجاتي بعد تعرضه لحادث بسيارته في طريق بورسعيد الصحراوي، وأكد فهمي أن نجاتي حالته مستقرة، وعاد إلى منزله بصحبة زوجته، ولم يتعرض لإصابات خطيرة، واقتصر الأمر على تهشم مقدمة سيارته.

 

وكان رجال الإسعاف نقلوا الفنان محمد نجاتي إلى أحد المستشفيات بطريق بورسعيد بعد تعرضه لحادث بسيارته، أثناء عودته إلى القاهرة، حيث فقد الوعي بعد وقوع الحادث وحاول عدد من الأشخاص إفاقته دون فائدة.

 

أبطال مسلسل حكيم باشا 

من جانب آخر يشارك الفنان محمد نجاتي في بطولة مسلسل “حكيم باشا”، مع الفنان مصطفى شعبان والذي سوف يعرض في شهر رمضان المقبل.

 

المسلسل بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهر الصايغ، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين، وهو عمل مكون من 30 حلقة.

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