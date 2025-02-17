رويترز تعلن سحب خبر مضلل منسوب لملك الأردن حول التهجير خلال لقاء ترامب

أعلنت وكالة أنباء رويترز، الإثنين، عن سحب خبر سابق "مضلل" حمل تحريفا لتصريحات الملك عبدالله الثاني، ملك الأردن، خلال القمة التى جمعته مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

رويترز تسحب خبرا مضللا منسوبا لملك الأردن عبد الله الثاني

وقالت رويترز في ملحوظة للمشتركين بوكالتها، إنها تسحب "خبرا مستعجلا جدا" نشرته رويترز كتصريح لملك الأردن في 11 فبراير.

سحب خبر مضلل منسوب للملك عبدالله، فيتو

الخبر المستعجل جدا "المضلل" مفاده: "ملك الأردن عن استقبال الفلسطينيين: علينا أن نضع في الاعتبار كيفية تنفيذ هذا الأمر بما يخدم مصلحة الجميع".. وقالت رويترز إن المنشور في 11 فبراير مضلل، وتم سحبه، ولن يتم نشر أي خبر مستعجل جدا كبديل عنه.

تحريف رويترز لتصريحات الملك عبد الله خلال لقاء ترامب

واستند الخبر المستعجل جدا على التصريح التالي من العاهل الأردني الملك عبد الله عندما سُئل عن اقتراح ترامب، بأن تستقبل المملكة فلسطينيين من غزة: "يتعين علينا أن نضع في اعتبارنا أن هناك خطة من مصر والدول العربية. لقد دعانا (ولي العهد السعودي الأمير) محمد بن سلمان لإجراء مناقشات في الرياض. الهدف هو كيفية جعل هذا الجهد ناجحا بطريقة تصب في مصلحة الجميع. من الواضح أن علينا أن ننظر في مصلحة الولايات المتحدة، وشعوب المنطقة، وخاصة شعبي الأردني".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.