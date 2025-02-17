الإثنين 17 فبراير 2025
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خارج الحدود

رويترز تعلن سحب خبر مضلل منسوب لملك الأردن حول التهجير خلال لقاء ترامب

الملك عبد الله وترامب،
الملك عبد الله وترامب، فيتو

أعلنت وكالة أنباء رويترز، الإثنين، عن سحب خبر سابق "مضلل" حمل تحريفا لتصريحات الملك عبدالله الثاني، ملك الأردن، خلال القمة التى جمعته مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

 

رويترز تسحب خبرا مضللا منسوبا لملك الأردن عبد الله الثاني

وقالت رويترز في ملحوظة للمشتركين بوكالتها، إنها تسحب "خبرا مستعجلا جدا" نشرته رويترز كتصريح لملك الأردن في 11 فبراير.

سحب خبر مضلل منسوب للملك عبدالله، فيتو
سحب خبر مضلل منسوب للملك عبدالله، فيتو

 

الخبر المستعجل جدا "المضلل" مفاده: "ملك الأردن عن استقبال الفلسطينيين: علينا أن نضع في الاعتبار كيفية تنفيذ هذا الأمر بما يخدم مصلحة الجميع".. وقالت رويترز إن المنشور في 11 فبراير مضلل، وتم سحبه، ولن يتم نشر أي خبر مستعجل جدا كبديل عنه.

 

تحريف رويترز لتصريحات الملك عبد الله خلال لقاء ترامب

واستند الخبر المستعجل جدا على التصريح التالي من العاهل الأردني الملك عبد الله عندما سُئل عن اقتراح ترامب، بأن تستقبل المملكة فلسطينيين من غزة: "يتعين علينا أن نضع في اعتبارنا أن هناك خطة من مصر والدول العربية. لقد دعانا (ولي العهد السعودي الأمير) محمد بن سلمان لإجراء مناقشات في الرياض. الهدف هو كيفية جعل هذا الجهد ناجحا بطريقة تصب في مصلحة الجميع. من الواضح أن علينا أن ننظر في مصلحة الولايات المتحدة، وشعوب المنطقة، وخاصة شعبي الأردني".

ملك الأردن: موقف المملكة لم يتغير منذ 25 عاما برفض التهجير

ملك الأردن لوفد الكونجرس الأمريكي: نجدد التأكيد على رفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين

 

 

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