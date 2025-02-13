أول تصريح لملك الأردن بعد عودته من الولايات المتحدة

قال العاهل الأردني عبد الله الثاني، إن مواقف بلاده ثابتة وراسخة، مشيرًا إلى أنه سيفعل الأفضل لبلده وأن مصلحة الأردن فوق كل اعتبار.

مصلحة الأردن فوق كل اعتبار

وكتب ملك الأردن على منصة التواصل الاجتماعي (إكس) منشورًا بعد وصوله إلى العاصمة عمان قادمًا من العاصمة الأمريكية واشنطن: "أشكركم أبناء وبنات شعبي الوفي، أستمد طاقتي وقوتي منكم، مواقفنا ثابتة وراسخة، وسأفعل الأفضل لبلدي دائمًا وأبدًا، فمصلحة الأردن فوق كل اعتبار".

بحث مقترح ساكن البيت الأبيض للسيطرة على غزة

وكان التقى العاهل الأردني الملك عبد الله مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء الماضي، لبحث مقترح ساكن البيت الأبيض للسيطرة على غزة، وهو ما لاقى سخطًا كبيرًا في الأوساط العربية والعالم.

إحلال السلام والرخاء في المنطقة

وقال الملك إن "العرب سيأتون إلى أمريكا برد على خطة ترامب بشأن غزة"، معربًا عن "اعتقاده بوجود سبيل لإحلال السلام والرخاء في المنطقة".

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