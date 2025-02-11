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خارج الحدود

ملك الأردن: العرب سيأتون إلى أمريكا للرد على خطة ترامب بشأن غزة

ترامب وملك الأردن،
ترامب وملك الأردن، فيتو

قال ملك الأردن عبدالله الثاني، مساء اليوم الثلاثاء، خلال لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن العرب سيأتون إلى الولايات المتحدة برد على خطة ترامب بشأن غزة.

 

لقاء ملك الأردن ودونالد ترامب

وبحسب قناة «القاهرة الإخبارية»، قال ملك الأردن أيضا، إن بلاده تنتظر أن ترى خطة من مصر بشأن قطاع غزة.

أضاف ملك الأردن: "سيكون هناك رد من عدد كبير من الدول بشأن مستقبل قطاع غزة".

وأكد ملك الأردن عبدالله الثاني خلال لقائه مع الرئيس الأمريكي: "نؤمن بوجود طريقة لتحقيق السلام والازدهار في المنطقة".

واستطرد ملك الأردن: "نستقبل 2000 طفل مريض من قطاع غزة".

 

ترامب يستقبل ملك الأردن في البيت الأبيض

بدوره، قال دونالد ترامب: "سنعمل على إدارة غزة بشكل صحيح للغاية ولكن لن نشتريها.. الفلسطينيون سيعيشون بأمان في مكان آخر غير غزة".

وتابع ترامب: "لا أعتقد أن حماس ستلتزم بالإفراج عن المحتجزين يوم السبت كموعد نهائي، ولكن على الحركة إطلاق سراح جميع المحتجزين بحلول السبت".

استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الثلاثاء، ملك الأردن عبدالله الثاني في البيت الأبيض.

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