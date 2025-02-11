الثلاثاء 11 فبراير 2025
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خارج الحدود

ملك الأردن عن استقبال الفلسطينيين: سأفعل ما فيه مصلحة بلادي

ملك الأردن وترامب،
ملك الأردن وترامب، فيتو

قال ملك الأردن عبدالله الثاني، مساء اليوم الثلاثاء، في رد على سؤال عما إذا كانت لدى بلاده مساحة من الأرض لإقامة الفلسطينيين خلال لقائه مع ترامب: "سأفعل ما فيه مصلحة الأردن".

وبحسب قناة «القاهرة الإخبارية»، أضاف ملك الأردن: "نؤمن بوجود طريقة لتحقيق السلام والازدهار في المنطقة".           

لقاء ملك الأردن ودونالد ترامب

استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الثلاثاء، ملك الأردن عبدالله الثاني في البيت الأبيض.

وفي وقت سابق من اليوم، التقى العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز، في واشنطن، بحضور ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، بحسب ما أعلن الديوان الهاشمي الأردني عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا.

وتناول اللقاء، أبرز مستجدات إقليم الشرق الأوسط، والشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة.

 

الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة

وأعاد الملك عبدالله الثاني "التأكيد على مواقف الأردن الثابتة تجاه القضية الفلسطينية"، وعلى "ضرورة تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين"، مشيرا إلى أهمية الدور المحوري للولايات المتحدة في دعم جهود السلام، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وكان الملك عبدالله الثاني اجتمع برؤساء تنفيذيين لشركات ورؤساء جامعات ومؤسسات تعليم عال أمريكية، لبحث سبل بناء وتطوير شراكات مع الأردن، وذلك في مدينة بوسطن بولاية ماساتشوستس الأمريكية، الاثنين.

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