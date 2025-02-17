أسر مشردة وملابس ملطخة بالدماء.. مشاهد مأساوية في انهيار عقار كرداسة.. مصرع ١٠ مغتربين من محافظات الصعيد وكفر الشيخ.. والتحقيقات: انفجار غازي سبب الحادث

عقار كرداسة، سطر شارع المحول بحي كرادسة قصص من دم لشباب راحوا ضحايا إنهيار عقار بعد انفجار اسطوانة بوتوجاز بداخله، وأسفرت علي مصرع 10 أشخاص وإصابة 8 آخرين.

الضحايا الذين لقوا مصرعهم هم:

محمود سيد (25 عامًا)، ناجي سليمان (25 عامًا)، أحمد يحيى (30 عامًا)، محمود دكروري (24 عامًا)، سليمان ناجي (26 عامًا)، أشرف محمد (39 عامًا)، رحيل عطية (18 عامًا) – جميعهم من محافظة المنيا، هاني سامي (22 عامًا) ومحمود خطاب (29 عامًا) من محافظة كفر الشيخ، محمد صابر (26 عامًا) من محافظة سوهاج.

حكايات مغتربي عقار كرداسة

جاءوا من محافظات الصعيد والأرياف بحثا عن لقمة العيش في أماكن بعيدة عن منازلهم، كان حلمهم بسيط، ولكن القدر كان له رأي آخر، وانتهت أحلامهم أسفل عقار كرداسة المنهار الذي راح ضحيته 10 أشخاص وإصابة 8 آخرين.

حكايات مغتربين داخل عقار كرداسة المنهار

شهود العيان كشفوا أن الضحايا لم يكونوا جميعا من أبناء الحي، يقطنون الدور الرابع والأخير من العقار المنهار، يعملون مندوبي مبيعات وعمال تراحيل ونظافة.

وكشف شهود العيان أن الحادث المأساوي بدأ بصوت الانفجار مدويا، أعقبه ارتطام قوي شعر به الجميع وكأن الأرض اهتزت تحت أقدامهم، هرعوا الجميع نحو مصدر الصوت.

وأفادوا أن الشباب المغتربين يخرجون لعملهم يوميا في شركات خدمات بأكتوبر، ويعودون للتجمع في الدور الأخير من العقار المنهار بكرداسة، ويسافرون لزيارة ذويهم من بين الحين والآخر.

مشاهد تحبس لها الانفاس في حي كرداسة

في وسط الأنقاض، كانت ملابس الضحايا الملطخة بالدماء متناثرة هنا وهناك، شواهد صامتة على فاجعة مريرة، فهذه الملابس تحمل آثار حياة كانت قبل دقائق في مكانها، لكنها اختفت تحت ركام الخراب.

قصص وحكايات دفنت أسفل عقار كرداسة المنهار، وآخري خرجت للعلن لتروي مآسي شباب مغتربين تركوا بلادهم باحثين عن لقمة العيش، وانتهي بهم المطاف أسفل أنقاض عقار كرداسة المنهار.

صراخات المصابيين بعد انهيار العقار

تحول هدوء بداية شروق يوم جديد، لأصوات صريخ واستغاثات، وساعات من الحزن والألم للمصابين بين الانقاض وسط محاولات انقاذهم من الهلاك.

وبينما كان رجال الإنقاذ يعملون على رفع الركام، كانت بعض الأسر تقف بجانب الحطام، عيونهم مليئة بالألم والذعر، حيث تحول المكان إلى بحر من الأنقاض، وأسر مشردة تقف مذهولة أمام الركام، لا تعرف أين تذهب أو كيف تبدأ من جديد، ودموع أهالي يبحثون عن ذويهم أسفل أنقاض احتضنت مسلتزماته الشخصية.

ضحايا العقار المنهار

حكاية الكفيف المسن مع الشاب

من بين تلك القصص، حكاية رجل كفيف ترك بلدته في كفر الشيخ، بعدما تخلى عنه أولاده ويعيش بصحبة شاب يرعاه ويعينه على مصاعب الحياة داخل الشقة، رغم ان هذا الشاب ليس نجله.

يروي الشاب قصة حياته مع المسن الكفيف الذي يعتبره أبًا له، رغم أنه لم ينجبه، حيث كان المسن يعيش وحيدًا حتى التقى بالشاب، الذي قرر أن يعتني به ويقدم له الرعاية.

مع مرور الوقت، أصبح الشاب والمسن كعائلة واحدة، يعينه الشاب علي متطلبات الطعام ويقدم له الطعام والملابس، بينما كان المسن يعمل ببيع الحلوى في الشارع.

ولكنهم استيقظوا اليوم علي فاجعة، بصراخ المسن وجيرانه ينقذه، ليكتب لهما عمر جديد إلا أنهما أصبحا في الشارع بدون مأوى بعدما جمعهما القدر معا مرة آخري وكتب لهما عمر جديد.

ناجي من العقار المنهار: نطقت الشهادة

أحد الناجين من واقعة عقار كرداسة المنهار، يروي قصة نجاته المعجزية من تحت أنقاض العقار، حيث يقول أنه استيقظ في تمام الساعة 4:30 فجرًا لذهاب إلى العمل، وذهب إلى الحمام. عند خروجه من الحمام، سمع انفجارًا ضخمًا مثل الزلزال، فاعتقدت أن يوم القيامة قد حل، فنطقت الشهادة.

سقط الرجل على الأرض، ولكن مجموعة من الأشخاص قامت بإخراجه من العقار المجاور، وأضاف الناجي أنه كان مقيمًا في الشارع الذي شهد الحادث منذ 30 عامًا.

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النيابة تنتقل لموقع انهيار العقار

وعلي الجانب الآخر، انتقل فريق من النيابة العامة لموقع انهيار عقار في كرداسة والذي تسبب في مصرع 10 أشخاص وإصابة 8 آخرون، لمعاينته والوقوف علي ملابسات الحادث.

أمرت النيابة بتشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقارات المجاورة لعقار كرداسة المنهار، للتعرف علي مدى تضرر العقارات المجاورة وحصر التلفيات الناتجة عن الحادث.

المعاينة الأولية لعقار كرداسة المنهار

كشفت المعاينة الأولية لموقع انهيار عقار فى كرداسة، أن المنزل المنهار على مساحة 150 مترا مكون من 3 طوابق والانفجار وقع فى الطابق الثاني العلوى بسبب تسرب غاز.

وأفادت المعاينة أن الحادث نتج عنه وفاة 10 أشخاص تم استخراجهم بالكامل من الجزء الخلفي للمنزل وأصيب 3 آخرين فيما نجى من المنزل 6 مواطنين تركوا المنزل أثناء حدوث الانفجار، وتتم إجراء عمليات معاينة للمنازل المجاورة لموقع الانهيار.

أقوال شهود العيان في الحادث

وكشف شهود العيان أسباب انهيار عقار كرداسة، حيث أفادوا بأنهم سمعوا دوي انفجار شديد وأعقبه أصوات انهيار وامتلاء الجو بالأدخنة والأتربة المكثفة.

ورجح شهود عيان، أن سبب الحادث انفجار أسطوانة غاز، مما تسبب في إصابة المنزل بتصدعات ومن ثم إنهياره.

مدير أمن الجيزة يصل لموقع انهيار عقار سكني

ووصل اللواء سامح الحميلي مدير أمن الجيزة لموقع انهيار عقار سكني مكون من 3 طوابق في حي كرداسة بمحافظة الجيزة، لمعاينة عمليات البحث عن الضحايا، مشددا على ضرورة إنقاذ الناجيين وانتشالهم من تحت أنقاض العقار المنهار في منطقة كرداسة، والذى أسفر عن مصرع 10 أشخاص، وإصابة 8 آخرون في الحادث المأساوي.

كان اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، قد تلقى إخطارا من المقدم محمد سعودي، رئيس مباحث كرداسة، يفيد بانهيار عقار مكون من ثلاثة طوابق، مما أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، حيث تم انتشال 10 جثامين حتى الآن، إلى جانب إنقاذ 8 مصابين، بينما تتواصل عمليات البحث عن مفقودين يُعتقد أنهم لا يزالون تحت الأنقاض.

وبدأت أجهزة الأمن في سماع أقوال شهود العيان، وإجراء التحريات اللازمة لكشف ملابسات الواقعة.

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