مصرع 10 أشخاص وإصابة 8 في انهيار عقار بكرداسة (فيديو وصور)

لقي 10 أشخاص مصرعهم وأصيب 8 آخرين في انهيار عقار سكني مكون من 3 طوابق في حي كرداسة بمحافظة الجيزة، ويواصل رجال الحماية المدنية رفع الأنقاض والبحث عن ناجيين.



وقد شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم، سقوط عقار في منطقة كرداسة بمحافظة الجيزة، مما أسفر عن مصرع 11 أشخاص وإصابة آخرين، وانتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، لنقل الضحايا إلى المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بسقوط عقار بشارع المحول في كرداسة.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين من خلال المعاينة أن عقارا انهار مما أسفر عن مصرع ١٠ أشخاص، وإصابة آخرين من سكانه.

وذكر شهود عيان، أن انفجار أسطوانة غاز وراء سقوط العقار، ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات لكشف ملابسات الحادث، وبيان سبب انهيار العقار، وتم نقل الضحايا للمستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

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