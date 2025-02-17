الإثنين 17 فبراير 2025
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أخبار مصر

بالأسماء، ضحايا حادث انهيار عقار كرداسة

عقار كرداسة
عقار كرداسة

لقي 10 أشخاص مصرعهم في حادث انهيار عقار بمدينة كرداسة بمحافظة الجيزة.

وحصلت فيتو على أسماء الضحايا وهم كل من: محمود سيد (25 عامًا)، ناجي سليمان (25 عامًا)، أحمد يحيى (30 عامًا)، محمود دكروري (24 عامًا)، سليمان ناجي (26 عامًا)، أشرف محمد (39 عامًا)، رحيل عطية (18 عامًا)، وجميعهم من محافظة المنيا.

كما ضمت قائمة الضحايا هاني سامي (22 عامًا) ومحمود خطاب (29 عامًا) من محافظة كفر الشيخ، ومحمد صابر (26 عامًا) من محافظة سوهاج.

وتم إيداع جثامين الضحايا في ثلاجات مستشفيات الشيخ زايد التخصصي.

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