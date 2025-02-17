حكايات مبكية ونهاية مأساوية، قصص مؤثرة لضحايا عقار كرداسة المنهار (صور)

ساعات من الحزن والألم عاشها حي كرداسة بعدما انهار منزل مكون من ثلاث طوابق، وأسفر عن مصرع 10 أشخاص وإصابة 8 آخرين، بسبب انفجار أسطوانة بوتوجاز داخل العقار.

في وسط الأنقاض، كانت ملابس الضحايا الملطخة بالدماء متناثرة هنا وهناك، شواهد صامتة على فاجعة مريرة، فهذه الملابس تحمل آثار حياة كانت قبل دقائق في مكانها، لكنها اختفت تحت ركام الخراب.

قصص وحكايات دفنت أسفل عقار كرداسة المنهار، وآخري خرجت للعلن لتروي مآسي شباب مغتربين تركوا بلادهم باحثين عن لقمة العيش، وانتهي بهم المطاف أسفل أنقاض عقار كرداسة المنهار.

وبينما كان رجال الإنقاذ يعملون على رفع الركام، كانت بعض الأسر تقف بجانب الحطام، عيونهم مليئة بالألم والذعر، حيث تحول المكان إلى بحر من الأنقاض، وأسر مشردة تقف مذهولة أمام الركام، لا تعرف أين تذهب أو كيف تبدأ من جديد، ودموع أهالي يبحثون عن ذويهم أسفل أنقاض احتضنت مسلتزماته الشخصية.

ضحايا العقار المنهار

حكاية الكفيف المسن مع الشاب

من بين تلك القصص، حكاية رجل كفيف ترك بلدته في كفر الشيخ، بعدما تخلى عنه أولاده ويعيش بصحبة شاب يرعاه ويعينه على مصاعب الحياة داخل الشقة، رغم ان هذا الشاب ليس نجله.

يروي الشاب قصة حياته مع المسن الكفيف الذي يعتبره أبًا له، رغم أنه لم ينجبه، حيث كان المسن يعيش وحيدًا حتى التقى بالشاب، الذي قرر أن يعتني به ويقدم له الرعاية.

مع مرور الوقت، أصبح الشاب والمسن كعائلة واحدة، يعينه الشاب علي متطلبات الطعام ويقدم له الطعام والملابس، بينما كان المسن يعمل ببيع الحلوى في الشارع.

ولكنهم استيقظوا اليوم علي فاجعة، بصراخ المسن وجيرانه ينقذه، ليكتب لهما عمر جديد إلا أنهما أصبحا في الشارع بدون مأوى بعدما جمعهما القدر معا مرة آخري وكتب لهما عمر جديد.

ناجي من العقار المنهار: نطقت الشهادة

أحد الناجين من واقعة عقار كرداسة المنهار، يروي قصة نجاته المعجزية من تحت أنقاض العقار، حيث يقول أنه استيقظ في تمام الساعة 4:30 فجرًا لذهاب إلى العمل، وذهب إلى الحمام. عند خروجه من الحمام، سمع انفجارًا ضخمًا مثل الزلزال، فاعتقدت أن يوم القيامة قد حل، فنطقت الشهادة.

سقط الرجل على الأرض، ولكن مجموعة من الأشخاص قامت بإخراجه من العقار المجاور، وأضاف الناجي أنه كان مقيمًا في الشارع الذي شهد الحادث منذ 30 عامًا.

وفقًا للمعاينة الأولية التي أجرتها الجهات المختصة، فإن العقار المنهار كان يقع على مساحة 150 مترًا مربعًا، وكان مكونًا من ثلاثة طوابق، وتبين أن الانفجار وقع في الطابق الثاني العلوي بسبب انفجار اسطوانة غاز، مما تسبب في تصدعات هيكلية أدت إلى انهيار المبنى بالكامل وقد تم انتشال جثامين الضحايا العشرة من تحت الأنقاض، بينما تم نقل المصابين الثمانية إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وعقب الحادث، انتقلت النيابة العامة إلى موقع الانهيار للوقوف على ملابسات الحادث وإجراء المعاينات اللازمة كما أمرت النيابة بتشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة وتقييم مدى تضررها جراء الانهيار وأكدت التحقيقات الأولية أن 6 أشخاص نجوا من الحادث بعد أن تمكنوا من مغادرة المبنى أثناء وقوع الانفجار.

أقوال شهود العيان

وأفاد شهود عيان بأنهم سمعوا دوي انفجار شديد أعقبه أصوات انهيار وانتشار الأدخنة والأتربة. ورجحوا أن سبب الحادث يعود إلى انفجار أسطوانة غاز، مما أدى إلى تصدعات في المبنى وانهاره بالكامل.

تدخل قوات الحماية المدنية والأمن

ووصل اللواء سامح الحميلي، مدير أمن الجيزة، إلى موقع الحادث للإشراف على عمليات البحث والإنقاذ وأكد على ضرورة إنقاذ الناجين وانتشال الضحايا من تحت الأنقاض كما انتقلت قوات الحماية المدنية والأجهزة الأمنية إلى الموقع، حيث تم انتشال الجثامين وإنقاذ المصابين، بينما لا تزال عمليات البحث جارية للعثور على أي مفقودين محتملين.

وبدأت أجهزة الأمن في سماع أقوال شهود العيان وإجراء التحريات اللازمة لتحديد الأسباب الكاملة للحادث كما تم تشكيل فريق من المباحث الجنائية للتحقيق في الواقعة، حيث تلقى اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، إخطارًا من المقدم محمد سعودي، رئيس مباحث كرداسة، يفيد بانهيار العقار ووقوع عدد من الضحايا.

وأدى الحادث إلى حالة من الصدمة بين سكان المنطقة، حيث يعتبر انهيار العقارات من الحوادث المتكررة في بعض المناطق بسبب عدم الالتزام بمعايير البناء والسلامة وقد بدأت الجهات المختصة في تقييم الأضرار التي لحقت بالعقارات المجاورة، والتي قد تكون تعرضت لتأثيرات جانبية جراء الانهيار

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