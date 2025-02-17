الإثنين 17 فبراير 2025
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حوادث

القبض على صاحب عقار كرداسة المنهار (صور)

عقار كرداسة المنهار،فيتو
عقار كرداسة المنهار،فيتو

عقار كرداسة المنهار، ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على صاحب عقار كرداسة المنهار والذي تسبب في مصرع 10 أشخاص وإصابة 8 آخرين، وذلك للتحقيق معه. 

تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بالمبنى المنهار 

وتواصل قوات البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة جهودهم في  تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بالمبنى المنهار بشارع المحول بمديرية أمن الجيزة  للوقوف على أسباب الحادث.

وتم تحرير محضر رسمي بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما فرضت أجهزة الأمن كردونا أمنيا حول مكان الحادث وفي ظل ترقب الأهالي وذوي الضحايا، تبذل فرق الإنقاذ جهودًا مكثفة للعثور على أي ناجين محتملين، وسط انتشار أمني مكثف لتأمين المنطقة ومنع التجمهر.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بسقوط عقار بشارع المحول في كرداسة.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين من خلال المعاينة أن عقارا انهار مما أسفر عن مصرع ١٠ أشخاص، وإصابة 8 آخرين من سكانه، وتم نقل المصابين للمستشفى.

وذكر شهود عيان، أن انفجار أسطوانة غاز وراء سقوط العقار، ويكثف رجال المباحث بإجراء التحريات لكشف ملابسات الحادث

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