الإثنين 17 فبراير 2025
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أخبار مصر

إجراءات عاجلة من محافظ الجيزة بعد انهيار عقار كرداسة

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة

تلقت محافظة الجيزة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين 17 فبراير 2025، بلاغًا من النجدة يفيد بانهيار عقار مكون من أربعة طوابق في شارع الحمول بمدينة كرداسة، مما أسفر عن وفاة 10 مواطنين وإصابة 3 آخرين.

وفور وقوع الحادث، انتقل المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، إلى موقع الانهيار، حيث وجه بإخلاء العقارات المجاورة على الفور لحين فحصها من قبل لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، لضمان سلامة السكان، كما تم الدفع بأجهزة الحماية المدنية، فرق الإنقاذ، الإسعاف، والأجهزة الأمنية للتعامل الفوري مع الحادث.

إجراءات عاجلة ودعم للأسر المتضررة

وكلف محافظ الجيزة مديرية التضامن الاجتماعي بتقديم كافة أشكال الدعم لأسر الضحايا والمصابين، كما وجه مديرية الشؤون الصحية بتقديم الرعاية الطبية اللازمة، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي لتلقي العلاج.

وتابع محافظ الجيزة الجهات الأمنية والأدلة الجنائية للتحقيق في أسباب انهيار المبنى والتأكد من الالتزام بمعايير السلامة الإنشائية.


محافظ الجيزة يعزي أسر الضحايا
 

وتقدم المهندس عادل النجار بخالص التعازي لأسر الضحايا، داعيًا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

 

 

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