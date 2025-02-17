جاءوا من القرى بحثا عن لقمة العيش، عقار كرداسة المنهار يكتب نهاية رحلة 10 أشخاص

جاءوا من محافظات الصعيد والأرياف بحثا عن لقمة العيش في أماكن بعيدة عن منازلهم، كان حلمهم بسيط، ولكن القدر كان له رأي آخر، وانتهت أحلامهم أسفل عقار كرداسة المنهار الذي راح ضحيته 10 أشخاص وإصابة 8 آخرين.

حكايات مغتربين داخل عقار كرداسة المنهار

شهود العيان كشفوا أن الضحايا لم يكونوا جميعا من أبناء الحي، يقطنون الدور الرابع والأخير من العقار المنهار، يعملون مندوبي مبيعات وعمال تراحيل ونظافة.

وكشف شهود العيان أن الحادث المأساوي بدأ بصوت الانفجار مدويا، أعقبه ارتطام قوي شعر به الجميع وكأن الأرض اهتزت تحت أقدامهم، هرعوا الجميع نحو مصدر الصوت.

وأفادوا أن الشباب المغتربين يخرجون لعملهم يوميا في شركات خدمات بأكتوبر، ويعودون للتجمع في الدور الأخير من العقار المنهار بكرداسة، ويسافرون لزيارة ذويهم من بين الحين والآخر.

وفقًا للمعاينة الأولية التي أجرتها الجهات المختصة، فإن العقار المنهار كان يقع على مساحة 150 مترًا مربعًا، وكان مكونًا من ثلاثة طوابق، وتبين أن الانفجار وقع في الطابق الثاني العلوي بسبب انفجار أسطوانة غاز، مما تسبب في تصدعات هيكلية أدت إلى انهيار المبنى بالكامل وقد تم انتشال جثامين الضحايا العشرة من تحت الأنقاض، بينما تم نقل المصابين الثمانية إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

ضحايا عقار كرداسة

وعقب الحادث، انتقلت النيابة العامة إلى موقع الانهيار للوقوف على ملابسات الحادث وإجراء المعاينات اللازمة كما أمرت النيابة بتشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة وتقييم مدى تضررها جراء الانهيار وأكدت التحقيقات الأولية أن 6 أشخاص نجوا من الحادث بعد أن تمكنوا من مغادرة المبنى أثناء وقوع الانفجار.

أقوال شهود العيان

وأفاد شهود عيان بأنهم سمعوا دوي انفجار شديد أعقبه أصوات انهيار وانتشار الأدخنة والأتربة. ورجحوا أن سبب الحادث يعود إلى انفجار أسطوانة غاز، مما أدى إلى تصدعات في المبنى وانهاره بالكامل.

تدخل قوات الحماية المدنية والأمن

ووصل اللواء سامح الحميلي، مدير أمن الجيزة، إلى موقع الحادث للإشراف على عمليات البحث والإنقاذ وأكد على ضرورة إنقاذ الناجين وانتشال الضحايا من تحت الأنقاض كما انتقلت قوات الحماية المدنية والأجهزة الأمنية إلى الموقع، حيث تم انتشال الجثامين وإنقاذ المصابين، بينما لا تزال عمليات البحث جارية للعثور على أي مفقودين محتملين.

وبدأت أجهزة الأمن في سماع أقوال شهود العيان وإجراء التحريات اللازمة لتحديد الأسباب الكاملة للحادث كما تم تشكيل فريق من المباحث الجنائية للتحقيق في الواقعة، حيث تلقى اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، إخطارًا من المقدم محمد سعودي، رئيس مباحث كرداسة، يفيد بانهيار العقار ووقوع عدد من الضحايا.

وأدى الحادث إلى حالة من الصدمة بين سكان المنطقة، حيث يعتبر انهيار العقارات من الحوادث المتكررة في بعض المناطق بسبب عدم الالتزام بمعايير البناء والسلامة وقد بدأت الجهات المختصة في تقييم الأضرار التي لحقت بالعقارات المجاورة، والتي قد تكون تعرضت لتأثيرات جانبية جراء الانهيار.

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